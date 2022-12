Oj, coś mocno nie wyszło. Największe wtopy, wpadki i babole 2022

"Największy" niekoniecznie oznacza "najlepszy". Toteż i giganci z branży technologicznej zaliczają czasami wielkie wpadki.

W świecie IT wydarzyło się sporo rzeczy, które można określić jako wpadki. Jednak warto podkreślić, że ze względu na jego wielkość niektóre dotyczą tylko wybranych grup użytkowników, dlatego sporo z poniższych mogło przemknąć obok Ciebie niezauważone, ponieważ po prostu nie leżą w zakresie twoich zainteresowań. Tak czy owak, każde z tych zdarzeń miało wpływa na dziesiątki milionów ludzi na całym globie. Nie prezentuję ich w żadnej konkretnej hierarchii - są one tak odmienne, że ciężko wskazać jakieś najważniejsze.

Windows 11 22H2 i inne poprawki

Microsoft rok temu wprowadził na rynek następcę Windows 10. Niestety (dla producenta) - nie spotkał się on z ciepłym przyjęciem na świecie, a sytuacji nie polepszyły wypuszczane co jakiś czas poprawki oraz aktualizacje. Nie tylko nie dodawały one funkcjonalności, ale wręcz psuły działanie systemu. Szczytem tego była duża aktualizacja 22H2, która znacznie obniżyła jakość Windows 11 - zaczynając od problemów z jej instalacją, kończąc na spadku wydajności gier i niespodziewanym pojawianiu się ekranu śmierci podczas korzystania z Windows 11.

Fot.: Katelyn Greer/Unsplash

Upadek kryptowalut

Każdy balonik można napompować, ale mało kto pamięta, że żaden nie wytrzyma więcej, niż pozwala mu na to materia. Doskonałym przykładem rynek kryptowalut, który był pompowany w latach 2020-21 i w 2022 w końcu zrobił głośne bum. W maju efektowny upadek zaliczyła południowokoreańska Terra Luna, która praktycznie z dnia na dzień straciła całkowicie wartość, potem padła giełda kryptowalut FTX, a jej szef został niedawno (12 grudnia) aresztowany, przestała działać także platforma kryptowalut Celsius, a fundusze kilku milionów ludzi zniknęły wraz z nią.

I nagle okazało się, że inwestycja w kryptowaluty wcale nie jest taka cacy, więc zaczęły one tracić na wartości i w momencie pisania tego artykułu nic się nie zmieniło. Poniższy zrzut ekranu pokazuje dzisiejszą wartość Bitcoina - zauważ, jaki spadek!

Fot.: H Tur/PC World

Wiedźmin 3 z ray tracingiem

Wiedźmin nie ma w tym roku dobrej passy. Drugi sezon netflixowego serialu został mocno skrytykowany, trzeci zapowiada się bardzo kiepsko, spin-off nikomu się nie podoba, a do listy porażek CD Projekt RED dołożył jeszcze nieudolną poprawkę cieszącej się ogromną popularnością gry Wiedźmin 3. Jak wyszło? Nijako. Miało być lepiej, jest tak sobie. Jak się okazało, strata czasu.

Fot.: D Kujawski/PC World

Intel pokazał w końcu Arc

Karty graficzne Arc były zapowiadane od dwóch lat. Data premiery była wciąż przesuwana, a gdy w końcu Intel triumfalnie obwieścił ich wprowadzenie na rynek... nic się nie zmieniło. Jak się okazało, dwa zaprezentowane układy - Arc A770 i A750 - są po prostu takie sobie i nie stały pożądanymi hitami. Z tygodnia na tydzień ich ceny spadają, co już może świadczyć o zainteresowaniu użytkowników.

A miało być tak pięknie, prawda?

Ceny kart graficznych

A skoro już przy Intel Arc jesteśmy, warto od razu ponarzekać nie tyle na wpadkę, co rozczarowanie związane z cenami nowych układów graficznych. Zaprezentowano nową serię Nvidii - RTX 40. Flagowiec RTX 4090 jest koszmarnie drogi, a nieco słabszy RTX 4080 spotkał się z tak niewielkim zainteresowaniem, że nie chcą go nawet górnicy.

Nie staniały również starsze modele, pomimo załamania rynku kryptowalut i związanej z tym utraty zainteresowania wspomnianych górników nowymi i starszymi GPU. Wniosek? Kryzys czy nie, producenci śrubują maksymalnie ceny po prostu dla własnego zysku.

Ryzeny zastąpią ogrzewanie w domu

AMD, czyli największy rywal Nvidii, również nie zabłysnął. Nowa seria procesorów - Ryzen 7000 - okazała się bardzo hot... Ale nie mam tu na myśli, że jest bardzo pożądana przez użytkowników, lecz fakt, że potrafią rozgrzać się do 95 stopni Celsjusza! Dlaczego tak się dzieje? Zagadnienie to wyjaśnia dokładnie Dominik w tym tekście.

Kolaż: D.Kujawski/PCWorld

Musk i jego pomysły, czyli upadek Twittera

Elon Musk przejął Twittera i jak się okazało - nie było to dobre dla tej popularnej platformy. Od raz pojawiło się widmo bankructwa, poodchodzili najważniejsi pracownicy, a nowy właściciel zaczął rozważać przedziwne pomysły. Jednym z nich jest Twitter 2.0 i zapowiedź, że albo pracownicy będą - kolokwialnie mówiąc - "zasuwać", albo niech odejdą. W chwili obecnej wciąż wszystko jest możliwe, ale już widać, że od Twittera odchodzi coraz więcej zarówno pracowników, jak i użytkowników.

A poniższe zdjęcie opublikował na Twitterze sam Musk. Podpisał je tak: "zwolnienie tej dwójki było jednym z moich największych błędów". Kuriozalne? Cóż, to Musk...

Fot.: Elon Musk/Twitter

Pomniejsze wpadki i babole

Powyżej opisane zagadnienia to nie wszystko. Można wymienić kilka innych, już nie tak dużych, ale jednak wartych odnotowania. Będą to:

Metaverse - Mark Zuckerberg wymarzył sobie wirtualne uniwersum użytkowników Facebooka, a choć inwestuje w to grube miliony dolarów, mało kto jest zainteresowany;

- Mark Zuckerberg wymarzył sobie wirtualne uniwersum użytkowników Facebooka, a choć inwestuje w to grube miliony dolarów, mało kto jest zainteresowany; Amazon Alexa - asystentka głosowa Amazonu została mocno "odchudzona" pod względem możliwości, ponieważ - jak wykazały to badania - mało kto z niej korzysta;

- asystentka głosowa Amazonu została mocno "odchudzona" pod względem możliwości, ponieważ - jak wykazały to badania - mało kto z niej korzysta; Google Stadia - miał być streaming gier online na wszystkich możliwych urządzeniach, skończyło się na ogłoszeniu zamknięcia projektu.

Cóż, pamiętam lata, w których takie coroczne zestawienie było dłuższe, pamiętam także takie, w których było krótsze. Wniosek? Nie jest dobrze, ale mogło być gorzej, czyli był to pod względem nieudanych pomysłów całkowicie przeciętny rok.

