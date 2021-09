Okulary od Facebooka? Nowe informacje o kolaboracji z marką Ray-Ban

Do sieci wyciekły nowe zdjęcia przedstawiające nadchodzące inteligentne okulary od Facebooka. Jak wyglądają?

Facebook i Ray-Ban już wcześniej zapowiedzieli swoją kolaborację, polegającą nad stworzeniem inteligentnych okularów. Oczekuje się, że produkt zostanie ogłoszony właśnie dzisiaj. Znany leaker, Evan Blass, udostępnił zdjęcia trzech różnych wersji tych okularów przed ich faktyczną premierą.

Wszystkie modele przyjmują klasyczne wzory marki Ray-Ban - Wayfarer, Round i Meteor. Boczne ramki są nieco grubsze niż zwykle i posiadają przycisk, który prawdopodobnie pomaga kontrolować inteligentną część okularów. Trzy modele są dostępne w różnych kolorach, a Evan Blass jest na tyle pomocny, że pokazuje nam cały pakiet detaliczny. Co ciekawe, pudełko jest jedynym miejscem, w którym możemy zobaczyć logo Facebooka. Jest też etui, przewodnik, gwarancja, miękki woreczek do transportu i przechowywania okularów, a także kabel do ładowania (a przynajmniej tak wygląda).

Niestety, przeciek nie podaje żadnych konkretnych cech lub funkcjonalności, więc na więcej informacji musimy czekać do premiery.