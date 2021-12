OldWeb.Today - ten wehikuł czasu cofnie Cię do początków internetu

Dzięki temu projektowi masz okazję sprawdzić w praktyce stare przeglądarki oraz zobaczyć, jak niegdyś wyglądały strony internetowe.

OldWeb.Today to projekt umożliwiający wykorzystania archiwum internetu - czyli Wayback Machine - w połączeniu z emulatorami takich przeglądarek, jak Internet Explorer 4, Firefox 10 czy Mosaic 3. Zamiast wyświetlać zrzutu ekranów z zapamiętanych w przepastnych archiwach wersji stron, możesz wchodzić z nimi w pełną interakcję. Pomagają w tym wbudowane w witrynę mechanizmy Java. "Emulatory" - a w rzeczywistości aplikacje pracujące na wirtualnej maszynie po stronie serwera - umożliwiają przypomnienie sobie dawnych czasów, w których choć nie było reklam, ładowanie strony potrafiło trwać koszmarnie długo.

Na szybkość wyświetlania witryn wpływa duże obciążenie serwerów, więc jeśli zdecydujesz się odwiedzić OldWeb.Today, zalecamy cierpliwość. Jest to jednak dobry sposób nie tylko na to, aby zobaczyć, jak niegdyś wyglądał internet, ale także przetestować pierwszy raz w życiu zapomniane już przeglądarki internetowe - w czasach, gdy były używane, w Polsce mało kto miał dostęp do sieci.

