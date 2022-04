OleOle! Ekstra promocje na elektronikę - co warto kupić taniej?

Wymiana sprzętu w domu jest dużym wyzwaniem dla budżetu. Idealną okazją na spełnienie swoich małych marzeń i potrzeb są rabaty! OleOle! przedstawia wyjątkową ofertę wiosennych przecen.

Elektronika otacza nas na co dzień, a dzięki tak zaawansowanej technologii, mamy dostęp do najrozmaitszych urządzeń i gadżetów. Z ich użytkowania płynie wiele przyjemności, czyniąc je niemal niezastąpionymi. Jeśli doskwiera wam zepsuty lub przestarzały sprzęt, OleOle! daje szansę na zakup produktów w wyjątkowej ofercie rabatowej obejmującej aż 13 kategorii - sekcja zdrowie i uroda. Sprawdzamy, co szczególnie przykuło naszą uwagę!

Philips Sonicare Protective Clean HX6830/35

Rodzaj aparatu: szczoteczka soniczna

Czujnik siły nacisku

Sygnalizator czasu mycia

Ruchy soniczne: 62000 ruchów/min

Tryby pracy: codzienny, wybielanie

699 zł - 559 zł - przejdź do sklepu

Medivon Collar pro

Typ masażu: relaksacyjny, shiatsu

Moc:18 W

Barwa: szary

Zasilanie: akumulatorowe

Funkcje dodatkowe: funkcja grzania, timer

499 zł - 379 zł - przejdź do sklepu

Philips Sonicare ProtectiveClean HX6851/53

Rodzaj aparatu: szczoteczka soniczna

Czujnik siły nacisku

Sygnalizator czasu mycia

Ruchy soniczne: 62000 ruchów/min

Tryby pracy: codzienny, delikatny, wybielanie

499 zł - 436 zł - przejdź do sklepu

Philips Prestige Pro HPS920/00

Moc: 2300 W

Jonizacja

Opcja zimnego nadmuchu

Ilość prędkości i nadmuchu: 3

Ilość zakresów temperatury: 3

Wyposażenie: koncentrator x 2

346 zł - 309 zł - przejdź do sklepu

Garett Beauty Vital Skin

Zasilanie: akumulatorowe

Funkcje podstawowe: głębokie oczyszczanie, lifting, masaż

Zastosowane technologie: fale radiowe, terapia fotonowa, ultradźwięki

Funkcje dodatkowe: 5 trybów pracy, wskaźnik akumulatora

Wyposażenie: kabel USB, podstawka ładująca

459 zł - 409 zł - przejdź do sklepu

Omron M7 Intelli IT

Pamięć pomiarów

Ilość zapamiętanych pomiarów dla użytkownika: 100

Zapamiętanie daty i czasu pomiaru

Pomiar pulsu

Zasilanie: 4 baterie AA

Bluetooth

Automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza, pamięć 2 użytkowników, ostatniego pomiaru, wykrywanie arytmii, wyświetlacz LCD

429 zł - 379 zł - przejdź do sklepu

Beurer FC 100

Zasilanie: sieciowe

Liczba prędkości: 5

Funkcje podstawowe: masaż

Funkcje dodatkowe: wbudowane lusterko

Wyposażenie: 20 filtrów jednorazowych, 3 nasadki

549 zł - 469 zł - przejdź do sklepu

Beurer HC 30

Moc: 2400 W

Opcja zimnego nadmuchu

Ilość prędkości i nadmuchu: 2

Ilość zakresów temperatury: 3

Wyposażenie: koncentrator

129,99 zł - 92 zł - przejdź do sklepu

Jak skorzystać z promocji?

dodaj do koszyka produkt objęty akcją

kod rabatowy naliczy się automatycznie

sfinalizuj zamówienie lub skorzystaj z oferty ratalnej i czekaj na kuriera!

