OleOle: Internetowe przeceny - sprawdź, co kupisz taniej!

Jeśli planujesz większe zakupy z zakresu AGD, RTV lub elektroniki - OleOle pozwoli zaoszczędzić Ci nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jakie produkty znajdziesz w najnowszej akcji rabatowej.

Coraz częściej decydujemy się na zakup sprzętu za pośrednictwem sklepów internetowych. Rozwiązanie to nie tylko bezpieczeństwo, większy wybór, ale i wygoda. Wybieramy spośród setek produktów, a następnie pozostaje oczekiwać na kuriera. OleOle postanawia uczcić przyzwyczajenia i przedstawia najnowszą akcję promocyjną, a mianowicie internetowe PRZECENY! Rabatem jest objętych aż 11 kategorii głównych - m.in. laptopy, sprzęt IT, AGD do zabudowy oraz wolnostojące. Oto zestawienie najbardziej korzystnych ofert!

Laptop Acer Nitro 5 AN517-41-R8QC 17,3" 144Hz AMD Ryzen 5 5600H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050Ti Grafika - Win11

Ekran: 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

4899 zł - 4499 zł - przejdź do oferty

Laptop Apple Macbook Air M1 13,3" Apple M1 - 8GB RAM - 256GB Dysk - macOS

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1 M1

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

4599 zł - 4299 zł - przejdź do oferty

Telewizor Kiano SlimTV 40 FHD DVB-T2/HEVC

Ekran: 40 cali, Full HD / 1920 x 1080

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Pozostałe funkcje i parametry: USB - multimedia

Złącza: słuchawkowe, coaxial, VGA, CI+, EURO, 3x HDMI, 1x USB, komponentowe

999 zł - 849 zł - przejdź do oferty

Smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 6/64GB Pearl Grey

Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność akumulatora w komplecie: 4820 mAh

Pamięć: 6 GB / 64 GB

Wyświetlacz: 6,67 ", 2400 x 1080 pikseli, IPS

System operacyjny: Android 10

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 750G

1499 zł - 1189,15 zł - przejdź do oferty

Zmywarka Electrolux EES47311L

Wymiary (SxWxG): 59,6 x 81,8 x 55 cm

Pojemność: 13 kpl.

Zużycie prądu (100 cykli): 84 kWh = 64,68 zł

Zużycie wody - cykl: 10,5 litra

Poziom hałasu: 46 dB

System mycia sztućców: koszyk na sztućce

1999 zł - 1499 zł - przejdź do oferty

Piekarnik Electrolux SteamBake EOD6P77WX

Wymiary (bez el. wystaj.) SxWxG: 59,6 x 59,4 x 56,8 cm

Piekarnik parowy: tak

Rodzaj prowadnic w piekarniku: teleskopowe - jeden poziom

Czyszczenie piekarnika: pyrolityczne

Kontrola: elektroniczne - chowane pokrętła, dotykowe (sensorowe) na froncie piekarnika

Termosonda: tak

2199 zł - 1599 zł - przejdź do oferty

Suszarka Bosch WTM8528EPL

Wymiary (GxSxW): 59,9 x 59,8 x 84,2 cm

Roczne zużycie prądu: 236 kWh = 181,72 zł rocznie

Pojemność: 8 kg

Pompa ciepła: tak

Poziom głośności: 65 dB

2699 zł - 1799 zł - przejdź do oferty

Jak skorzystać z promocji?

dodaj do koszyka produkt objęty zniżką

kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku

sfinalizuj zamówienie lub skorzystaj z rat 0% i ciesz się tańszym zakupem!

Wszystkie produkty objęte rabatem znajdziesz pod tym linkiem.

