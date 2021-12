OleOle! Świąteczne rabaty tylko do jutra - cenowe okazje

W sklepie OleOle! trwają atrakcyjne rabaty na elektronikę - możesz sporo zaoszczędzić, szczególnie decydując się na płatność w ratach. Na co warto się zdecydować.

Sklep OleOle! przygotował wiele promocji przedświątecznych na różnego rodzaju produkty - to idealna okazja, aby jeszcze przed Świętami taniej kupić wybrane urządzenie lub szybko zdecydować się na jakiś prezent. Oprócz rabatów, klienci mogą także skorzystać oferty promocyjnej „Do maja nie płacisz, do 30 rat 0%”, która obowiązuje do 31.12.2021 roku. Sami zobaczcie, które produkty zostały przecenione i na co warto się zdecydować.

ASUS TUF Gaming F15 FX506LH-HN004T

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor Intel® Core™ i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 2933 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 + Intel UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Smartfon Motorola Moto E7i

Aparaty tylny/przedni 13 Mpix + 2 Mpix / 5 Mpix

Pojemność akumulatora w komplecie 5000 mAh

Pamięć 2 GB / 32 GB

Wyświetlacz 6,5 ", 1600 x 720 pikseli, Max Vision HD+

System operacyjny Android 10

Procesor 8-rdzeniowy Unisoc SC9863A

ASUS TUF Dash F15 FX516PM-HN180W

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor Intel® Core™ i7 11gen 11370H 3,3 - 4,8 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Telewizor Samsung QLED QE55Q80AAT

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu QLED, LED

Pozostałe funkcje i parametry HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Xiaomi Mi Band 6

Pomiar kroki, kalorie, jakość snu, czas, pomiar natlenienia krwi (Sp02), tętno, poziomu stresu

Wyświetlacz tak

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

Kolor czarny

Robot sprzątający Viomi S9

Czas pracy/Czas ładowania 220 min. / 300 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana / tak, funkcja

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, odległości, przeszkód, uskoku podłoża

Poziom hałasu 64 dB

Odkurzacz bezprzewodowy Dreame T20 Pro

Napięcie akumulatora 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia tak / tak

Waga 1,6 kg

Maksymalny czas pracy 70 minut

DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, Latte Macchiato, Long coffee, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 19 barów / 1450 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

