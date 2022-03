OleOle! - ekstra rabaty na wybrane urządzenia do domu. Co kupimy w niższej cenie?

Tylko przez ten tydzirń w sklepie OleOle! trwa promocja na wybrane laptopy, telewizory oraz sprzęt RTV i AGD. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

W Garncu Rabatów to jedna z promocji, które trwają obecnie w sklepie OleOle!. Przeceny produktów trwają tylko do 7 marca lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów. Sprawdziliśmy, co zostało przecenione i o ile.

ASUS TUF Dash F15 FX516PM-HN180W

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor Intel® Core™ i7 11gen 11370H 3,3 - 4,8 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 6 199 zł - 4 999 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Czas pracy/Czas ładowania 110 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, optyczny vSLAM (kamera), uskoku podłoża

Poziom hałasu 70 dB

Cena: 1 499 zł - 1 159 zł - przejdź do sklepu

Apple Macbook Air M1 13,3" Apple M1

Ekran 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor Apple M1 M1

Pamięć 8 GB DDR4 RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny Mac OS Big Sur

Cena: 4 899 zł - 4 399 zł - przejdź do sklepu

HP Smart Tank 670

Technologia drukowania atramentowa (kolorowa)

Funkcje urządzenia drukarka, skaner, kopiarka

Łączność bezprzewodowa Apple AirPrint, Bluetooth, Mopria (Android), WiFi, Wireless Direct Printing

Złącza USB typ B (port drukarki)

Drukowanie dwustronne automatyczny

Cena: 1 189 zł - 999 zł - przejdź do sklepu

Toshiba Satellite Pro C50-H-11E

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Intel® UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 3 299 zł - 2 899 zł - przejdź do sklepu

Telewizor Samsung UE55TU7022K DVB-T2/HEVC

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Pozostałe funkcje i parametry HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 2x HDMI, 1x USB

Cena: 1 999 zł - przejdź do sklepu

