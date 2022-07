OleOle: gorące rabaty potrwają nie dłużej niż do środy – co warto kupić?

W sklepie OleOle wiele sprzętów RTV i AGD jest można teraz kupić w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Sprawdzamy, które modele zostały objęte promocją i co tym razem warto kupić.

Spis treści

Gorące rabaty w sklepie OleOle! to doskonała okazja, by kupić nowy sprzęt. W promocji są m.in. telewizory, laptopy, smartfony, a także różne sprzęty AGD. Sprawdzamy, co można tym razem kupić w atrakcyjnych cenach. Promocja w sklepie OleOle! obowiązuje (w zależności od produktu) nie dłużej niż do 6 lipca 2022 r.

Jak skorzystać z rabatu w OleOle?

Dodaj do koszyka wybrany produkt objęty kodem rabatowym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i wybierz opcję dostawy.

Laptop Acer Nitro 5 AN515-58-54ES 15,6" 165Hz Intel® Core™ i5-12500H - 16GB RAM - 1TB Dysk - RTX3060 Grafika - Win11

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 165 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 12gen 12500H 3,3 - 4,5 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™3060 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 7399 zł – 5999 zł Sprawdź

Zobacz również:

Telewizor Samsung UE50AU7122K DVB-T2/HEVC

Ekran: 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 1x USB

Cena: 2299 zł – 1799 zł Sprawdź

Apple iPhone SE 3.gen 64GB (północ)

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix / 7 Mpix

Pamięć: 64 GB

Wyświetlacz: 4,7 ", 1334 x 750 pikseli, IPS

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Cena: 2349 zł – 2199 zł Sprawdź

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C

Czas pracy/Czas ładowania: 90 min. / 240 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, przeszkód

Cena: 869 zł – 799 zł Sprawdź

Hulajnoga elektryczna Red Bull Racing RBTEEN85-75

Moc silnika: 350 W

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalny kąt nachylenia terenu: 10 °

Zasięg na jednym ładowaniu: 20 km

Cena: 1999 zł – 1899 zł Sprawdź

Polecamy też: Action: odkurzacz pionowy za mniej niż 150 zł – to się opłaca