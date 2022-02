Wraz ze startem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie startuje Olimpiada Okazji w sieci Komputronik.

Olimpiada Okazji w sieci Komputronik ma pozwolić "odpowiednio przygotować się do śledzenia zmagań Polaków podczas Igrzysk". Jednak nabyty w jej trakcie sprzęt posłuży nam również i po tym sportowym święcie. A co to za sprzęt?

Dedykowany pasaż w sklepie online to setki takich produktów, jak telewizory, laptopy, sprzęt RTV, smartfony – wszystko, co ułatwi nam śledzenie zmagań olimpijczyków. Promocje przyjmują różnorakie formy - na przykład kupując wybrane telewizory Philips (jak Philips 50PUS7906/12), za 1 zł możemy dobrać do zestawu maszynkę do popcornu Ariete PopCorn XL Party Time (normalna cena 149 zł), gofrownicę Kalorik TKG GO 1400 (normalna cena 129 zł) lub kawiarkę Ariete 1358 (normalna cena 139,90 zł).

Fot.: Komputronik

Inny przykład to telewizory Xiaomi, np. Xiaomi Mi TV Q1E 55. Przy jego zakupie można za 50% ceny możecie dobrać soundbar TCL TS6100. Całą resztę propozycji zobaczysz na tej stronie.

A jeśli komuś mało, Komputronik na swoim profilu na Facebooku organizuje "olimpijski konkurs", w którym każdy może wziąć udział.

Źródło: Komputronik