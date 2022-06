OlliOlli World VOID Riders - pierwszy dodatek do jednej z najlepszych gier indie tego roku już dostępny

OlliOlli World to jedno z największych tegorocznych zaskoczeń. Jeśli i wam przypadła do gustu najnowsza gra studia Roll17, to mamy dla was dobre wieści - dodatek VOID Riders jest już dostępny w sprzedaży.

Spis treści

OlliOlli World to zręcznościowa platformówka, w której główną rolę odgrywa jazda na deskorolce. Karkołomne ewolucje to tutaj codzienność. Studio Roll17 nie sili się jednak na realizm. Zamiast tego przenosi nas w niezwykły fantastyczny świat fantazji. Pierwszy dodatek do gry - VOID Riders, dodatkowo wzbogaca to niezwykłą produkcję.

OlliOlli World VOID Riders - zmiany, nowości, cena

OlliOlli World VOID Riders to pierwszy (z dwóch zapowiedzianych) dodatków do gry, wprowadza on m.in.:

Nowy świat wyzwań

Mnóstwo nowego sprzętu do zdobycia

Zmiany w rozgrywce

Nowych, nieziemskich towarzyszy

VOID Riders to wydatek na poziomie 45 złotych. Rozszerzenie jest już dostępna na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Jeśli chcecie zaoszczędzić na DLC, to warto zastanowić się nad kupnem przepustki sezonowej - w której skład, oprócz VOID Riders, wejdzie również drugie rozszerzenie, którego premiera odbędzie się pod koniec roku.

Zobacz również:

My już graliśmy w OlliOlli World

My mieliśmy okazję zapoznać się z OlliOlli World jeszcze przed oficjalną premierą gry. Już wtedy jednak, zachwycił nas wciągający gameplay, świetna muzyka i wyjątkowa, artystyczna oprawa graficzna. Damian w swojej recenzji pisał:

Ten tytuł wciąga jak mało co. Nie raz łapałem się na tym, że powtarzałem sobie, że to ostatni przejazd i koniec. I tak raz, drugi, trzeci. Roll17 stworzyło świetną, zręcznościową platformówkę, która spodoba się nie tylko fanom deskorolki.

Nasze pełne wrażenia z rozgrywki w OlliOlli World możecie poznać przenosząc się TUTAJ.

Zobacz również: