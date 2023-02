Ołów i kadm w elektronice - tych urządzeń nie kupuj! UOKiK opublikował listę

Uważaj na niebezpieczny sprzęt - w jednym z urządzeń, stężenie ołowiu przekroczyło normę 600-krotnie. UOKiK nie zostawił na producentach suchej nitki i opublikował raport z konkretnymi modelami, które mogą nam zagrażać.

Niepozorna elektronika - UOKiK zbadał nieprawidłowości

Od początku roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie próżnuje. W styczniu pod lupę trafiły sklepy, które nie stosowały się do dyrektywy Omnibus (więcej przeczytasz pod tym linkiem) a zaledwie dwa tygodnie później, na celowniku znalazł się Amazon. To jednak nie wszystko, co powinno zainteresować konsumentów...

UOKiK zajął się kontrolą elektroniki, zarówno pod względem przestrzegania odpowiednich oznaczeń, danych o importerach i producentach ale także...stężeniach chemicznych związków metali. Inspekcja handlowa zawitała do 102 podmiotów gospodarczych, a w tym różnorodnych sklepów i hurtowni. Jak wynika z raportu, sprawdzono 339 urządzeń, a w 20% z nich, wykryto nieprawidłowości. Problemy, na które natrafiono to m.in. brak deklaracji zgodności, brak oznaczenia CE, a nawet i badań lub danych o odpowiedzialnym podmiocie.

Tych urządzeń nie kupuj. Niebezpiecznie ilości ołowiu i kadmu!

Niestety sprawa nie zakończyła się wyłącznie na braku oznakowań, a problemy wynikające z nieprawidłowości mogą powodować poważne konsekwencje dla samych użytkowników. UOKiK zlecił badania laboratoryjne w celu wykrycia stężenia niebezpiecznych związków dla aż 31 produktów. W 45% z nich wykryto przekroczenie zawartości ołowiu (powyżej 0,1%) oraz kadmu (0,01%). W przypadku jednego produktu, stężenie przekroczono aż 600-krotnie. Wśród takich artykułów, znajdują się m.in.

Zasilacz stabilizowany BLOW 7803

Zasilacz antenowy Technisat

Lampka Book Light Energizer

Słuchawki bezprzewodowe dokanałowe (DEALZ)

Druzgocący jest również fakt, że 20 wyrobów w których dopatrzono się niedogodności - pochodzi z Polski. Jeśli chcesz przejrzeć cały raport lub dowiedzieć się więcej, szczegółów szukaj pod tym linkiem.

Źródło: UOKiK