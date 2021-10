On My Block sezon 4 - Netflixowa premiera już dziś!

Dziś na platformie Netflix premierę ma czwarty sezon serialu "On My Block", który z pewnością zaciekawi fanów komedii romantycznych.

“On My Block” to amerykański serial komediodramatyczny stworzony przez Lauren Iungerich. Składa się on z 4 sezonów, które można obejrzeć w całości na Netflixie. Fabuła opowiada o grupie nastolatków zaczynających swoją przygodę ze szkołą średnią. Niestety, zmiana środowiska generuje rozmaite problemy, wystawiając ich przyjaźń na próbę. W rolach głównych: Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia, Julio Macias, Peggy Ann Blow, Paula Garcés.

fot. Netflix

On My Block: Sezon 4

twórcy: Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft

Czwórka zabawnych, inteligentnych i cwanych nastolatków z kiepskiej dzielnicy Los Angeles szykuje się do rozpoczęcia liceum — to będzie wielki test ich przyjaźni.

