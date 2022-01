One Outlook na wiosnę. Jak zmieni internet?

"Monarch" to nazwa projektu Microsoftu, mającego za zadanie zunifikować wszystkie aplikacje Outlooka w jedno narzędzie.

Plany Microsoftu znamy już od zeszłego roku, ale teraz pojawiają się jakieś konkrety. W chwili obecnej mamy różne edycje poczty Outlook - aplikację, wersję webową i mobilną. Niedługo zamiast nich będzie jeden, jedyny klient poczty - i dla wszystkich. Pierwotnie zapowiadano tę unifikację na rok 2021, jednak z powodu pandemii przełożono jej wprowadzenie.

Teraz mamy informację, że Project Monarch zostanie zrealizowany na wiosnę 2022 roku. Zastąpi dotychczasowe wersje webowe, Windows i macOS. Pozostaną w nim wszystkie znane i lubiane funkcje, a poza tym pojawią się nowe - mają być to najlepsze możliwości z Poczty oraz Kalendarza z systemów Windows. Osoby, które widziały już One Outlook, twierdzą, że przypomina on mocno wersję webową poczty.

Zobacz również:

Jak jednak będzie naprawdę? Odpowiedź na to pytanie pojawi się na wiosnę, a jako pierwsi dostęp do nowej poczty zyskają - jak zawsze - uczestnicy programu Windows Insider. Do publicznego użytku One Outlook trafi w lecie - podejrzewam, że wraz z aktualizacją Windows 11 o nazwie Sun Valley 2. Nie oznacza to jednak, że będzie tylko dla Win11 - Windows 10 i inne platformy także ją otrzymają.

Źródło: WindowsReport