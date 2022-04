One Outlook - nowa aplikacja dla Windows 10 i Windows 11

Microsoft planuje odświeżyć aplikację Outlook - co zapowiadaliśmy już w styczniu. Jej wersja preview jest już prawie dostępna.

One Outlook zlikwiduje oddzielne instancje poczty Microsoftu i połączy je w jedno. Dlatego systemowa Poczta, webowy Outlook, aplikacja Outlook i inne wariacje zostaną zunifikowane. Ma to pomóc w obsłudze wiadomości e-mail z różnych kont i platform. Dostęp z każdej będzie dawać te same możliwości, co ułatwi życie użytkownikom. Jak dokładnie będzie to wyglądać? O tym przekonamy się już na dniach, kiedy to Microsoft zaprezentuje oficjalną wersję Preview aplikacji, a następnie trafi ona do publicznych testów.

Z tego, co wiemy jak dotąd, One Outlook będzie oparty na platformie sieciowej, wykonany jest w WinUI, a design wpasowuje się w Windows 11 - rogi są zaokrąglone. Nie zmieni się logo ani wygląd ikonek, dzięki czemu unikniemy zamieszania. I - niestety - póki co to tylko tyle. Wersja stabilna, dla wszystkich, pojawi się prawdopodobnie w lecie bieżącego roku, więc Microsoft ma jeszcze nieco czasu, aby dopracować wszystko w sposób optymalny.

Źródło: Windows Latest