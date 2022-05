One Plus 10 Ultra mocniejszy od Samsunga Galaxy S22 Ultra?

Autor wielu sprawdzonych przecieków z branży mobilnej, Yogesh Brar, zasugerował niedawno w swoim poście na twitterze, że nowe smartfony marki OnePlus będą używały znacznie mocniejszych chipsetów. Dotyczy to modelu 10 Ultra, w którego specyfikacji mamy znaleźć Snapdragona 8 Gen 1 Plus. Użycie nowych podzespołów wzmocniłoby nie tylko sam smartfon, ale i pozycję chińskiego producenta na rynku. Snapdragon 8 Gen 1 Plus jest bowiem mocniejszą wersją Snapdragona 8 Gen 1, z którego korzystają niektóre modele Galaxy S22 Ultra. Najprawdopodobniej będzie on również silniejszy od Exynosa 2200, którego znajdziemy w innych urządzeniach Samsunga.

So the OnePlus Ultra flagship is getting into testing phase, focus on cameras & SD 8 Gen 1+



OnePlus 10 - D9000/SD 8 Gen 1 (depending on market)



D8000 and SD888 in more Mid-range phones like Nord series



7 Gen 1 phone being planned.



Complicated timelines & products overall