One Plus 10 Ultra mocniejszy od Samsunga Galaxy S22 Ultra? [Aktualizacja 11.05.2022]

W sieci pojawiły się kolejne informacje dotyczące nowych procesorów Snapdragon 8 Gen 1+. Według cytowanego przez nas wcześniej Yogesha Brar'a, na początku lipca zobaczymy ostatnie modele smartfonów wyposażonych w układy SD888 oraz 8 Gen 1 marki Qualcomm. Oznacza to, że jeszcze w tym roku na rynku pojawią się urządzenia oparte o najnowsze podzespoły amerykańskiej firmy. Wśród najważniejszych premier smartfonów wyposażonych w Snapdragona 8 Gen 1+ znajdzie się OnePlus 10 Ultra! Oznacz to, że najnowszy flagowiec chińskiej firmy może zdeklasować w benchmarkach Samsunga Galaxy S22 Ultra.

Last batch of phones with SD888 & 8 Gen 1 will rollout by early July.

Snapdragon 8 Gen 1+ phones will start rolling in from next month. Can see 6-8 phones using it right now, biggest release will be Galaxy Fold 4, OnePlus Ultra, Xiaomi 12 series, X80 Pro+, Moto Frontier & more