One Plus Nord 2 - rendery wyciekają tuż przed premierą

Od planowanego pojawienia się OnePlus Nord 2 na światowych rynkach pozostało zaledwie kilka dni. Mimo tego o telefonie wiemy już prawie wszystko.

Do premiery OnePlus Nord 2 5G pozostało zaledwie kilka dni, więc nie dziwi nas fakt, że o telefonie wiemy już praktycznie wszystko. Kilka dni temu internet obiegły przecieki, a następnie oficjalne informacje dotyczące specyfikacji technicznej urządzenia. Teraz natomiast jeden z analityków rynku smartfonów we wschodnim regionie udostępnił rendery najnowszego smatfona OnePlus. Zostały one stworzone w oparciu o przecieki i dane projektowe bryły telefonu.

Z tego przecieku wynika, że Nord 2 5G dostępny będzie w co najmniej dwóch wariantach kolorystycznych: Haze Blue oraz Gray Sierra, które możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Ishan Agarwal

Źródło: Ishan Agarwal

Źródło: Ishan Agarwal

W ciągu kilku ostatnich dni stopniowo pojawiało się coraz więcej informacji dotyczących parametrów technicznych smatfona. Wiemy już, że za jego pracę odpowiadał będzie procesor MediaTek Dimensity 1200, a nie jednostka Qualcomm, jak wygląda to w jego poprzedniku. Możemy zakładać, że głównym powodem takiej decyzji są problemy z dostępnością jednostek Snapdragon. Wykorzystanie tego procesora MediaTek nie powinno jednak wpłynąć negatywnie na pracę telefonu, ponieważ bez problemu może ona rywalizować z najnowszymi Snapdragonami. Warto także zwrócić uwagę, że jest to pierwszy przypadek, w którym OnePlus zdecydował się na wykorzystanie procesora MediaTek.

Zobacz również:

Co jeszcze znajdziemy w OnePlus Nord 2 5G? W zależności od wariantu 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej, ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,43 cala oraz 90 Hz częstotliwości odświeżania. Telefon będzie pracował w oparciu o system Android 11 z nakładką OxygenOS 11.3. Znajdziemy w nim także baterię o pojemności 4500 mAh oraz możliwością błyskawicznego ładowania 65 W. Smartfon posiada także 50 MP aparat główny z matrycą Sony IMX766, 8 MP obiektyw szerokokątny oraz 2 MP monochromatyczny. Z przodu do dyspozycji oddano nam 32 MP aparat z matrycą Sony IMX616.

OnePlus Nord 2 5G ma zadebiutować na rynkach 22 lipca, więc już zaledwie kilka dni dzieli nas od jego premiery. Cena? Ta powinna wynieść od 1600 do 2000 złotych, w zależności od wybranego wariantu.

Zobacz także: Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 - wyciek potwierdza datę premiery.