One UI 2.0 beta blokuje dostęp do Galaxy S10, Samsung wypuszcza hotfix

Osoby, które pobrały na swoje urządzenie z rodziny Galaxy S10 betę One UI 2.0, mogą spodziewać się, że smartfon nie zareaguje na próby odblokowania, a nawet wyrzuci ich do ekranu logowania w trakcie korzystania z telefonu.

Wydanie beta nakładki One UI 2. dla rodziny Galaxy S10 ukazało się kilka dni temu. Choć każdy przed instalacją widział ostrzeżenie, że może ona nie funkcjonować prawidłowo, chyba nawet sam Samsung nie spodziewał się, że bug w oprogramowaniu sprawi, że nie będzie można odblokować smartfona - nie działa PIN, hasło, wykreślanie wzoru. W takiej sytuacji należy zrestartować urządzenie i mieć nadzieję, że sposób ten zadziała - na szczęście ma to miejsce w zdecydowanej większości przypadków. Nie zmieniło się natomiast odblokowywanie zdalne - można za jego pomocą użyć usługi znajdywania telefonu, aby wymazać wszystkie dane biometryczne (rozpoznawanie twarzy i odcisku palca) oraz hasła. Niestety, na zabugowanym urządzeniu nie można ustawić nowych, więc co pozostaje? Kolejny reset i próba wejścia bez hasła. Jeśli i to się nie powiedzie, pozostaje użycie Samsung Smart Switch, czyli reset do ustawień fabrycznych, a co za tym idzie - skasowanie wszystkich danych użytkownika na telefonie.

Samsung szybko zareagował na doniesienia o tej sytuacji i wypuścił hotfix, który aktualizuje betę. Po instalacji poprawki problem powinien zniknąć. Aktualizacja w pierwszych godzinach była dostępna w Niemczech i Indiach, w chwili obecnej powinna być gotowa dla pozostałych krajów, w których można korzystać z programu One UI 2.0 beta, czyli m.in. Polski. Poprawka waży 135MB. Jednak... Aby ją zainstalować, urządzenie musi być odblokowane. Dlatego osoby, które nie są w stanie tego dokonać, będą miały poważny problem - muszą próbować tych resetów aż do skutku.

Jeśli posiadasz One UI w wersji beta i nie doświadczasz takich problemów - pobierz hotfix pomimo tego,. Lepiej zabezpieczyć się na zapas.