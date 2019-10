One UI 2.0 - beta już dostępna w Polsce

W trzech krajach świata - Polsce, Francji oraz Indiach - ruszyły zapisy na beta testy nakładki One UI 2.0 na system Androida 10. Kto może do niego przystąpić?

Propozycja jest dedykowana wyłącznie posiadaczom modeli z rodziny Galaxy S10, czyli Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 oraz Galaxy S10+. Wcześniej mieli do niego dostęp jedynie wybrani użytkownicy, obecnie każdy posiadacz jednego z wymienionych smartfonów może aplikować o dopuszczenie go do testów - w tym celu należy wejść w znajdującą w ustawieniach zakładkę Samsung Members i wybrać opcję Rejestracja w programie One UI Beta. Po zaakceptowaniu czeka nas pobranie i zainstalowanie pliku o wadze ok. 2 GB.

Pamiętaj, że zalecane jest wykonanie kopii zapasowej danych przez instalacją - możesz w tym celu użyć aplikacji Samsung Smart Switch . Jest to wersja beta nakładki, więc mogą występować różnego rodzaju problemy. A czym różni się od poprzedniej wersji? Wśród nowości możemy znaleźć m.in. takie nowe funkcje, jak obsługa jedną ręką, a wśród ulepszeń znalazły się poprawki trybu ciemnego, wykresu informującego o zużyciu baterii oraz zmieniona forma powiadomień. jak na razie Samsung nie zdradził, jak długo potrwają beta testy.