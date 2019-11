One UI 2.0 beta już w tym tygodniu dla Galaxy Note 9

Chętni do tego posiadacze Galaxy Note 9 będą mogli przetestować One UI 2.0 już w tym tygodniu, a posiadacze Galaxy 9S - w przyszłym.

Samsung rozszerza możliwości testowania swojej opartej o system Android 10 nakładki o kolejne dwa modele - Galaxy S9 i Galaxy Note 9. Informacja ta została podana na oficjalnej, koreańskiej stronie firmySamsung. Można się było tego spodziewać, ponieważ już mogą korzystać z niego (w wybranych rejonach świata) tegoroczne flagowce, czyli Galaxy S10 i Note 10. Aktualizacja obecnie używanej nakładki musi zostać pobrana ręcznie - jej waga to ponad 770MB. Po aktualizacji można spodziewać się nowych animacji i innych usprawniających korzystanie z urządzenia rozwiązań.

Samsung opublikował betę One UI 2.0 najpierw w swoim rodzinnym kraju, a potem zaczął rozprowadzać ją w wybranych krajach świata - w tym Polsce, Indiach, Francji czy USA. Posiadacze Galaxy Note 9 zobaczą możliwość przystąpienia do testów bety w tym tygodniu, Galaxy S9 - w połowie przyszłego. Nasz kraj również obejmuje program aktualizacji, więc każdy będzie mógł spróbować, co szykuje Samsung. A jak podają to ostatnie pogłoski, stabilna wersja One UI 2.0 będzie gotowa jeszcze w tym roku.