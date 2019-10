One UI 2.0 beta oficjalnie na Samsungu Galaxy Note 10

Samsung udostępnia rozwojową wersję softu na kolejne tegoroczne flagowce.

Samsung po raz kolejny udostępnia wersję beta najnowszej nakładki One UI 2.0 opartej na Androidze 10. Tym razem najnowszy soft trafia do posiadaczy Samsungów Galaxy Note 10 oraz Note 10+. Program beta ruszył co prawda już w zeszłym tygodniu, ale okazał się falstartem.

Beta oprogramowania na Galaxy Note 10 została wysłana przypadkowo. Samsung bardzo szybko wycofał aktualizację z obiegu i powiedział, że zostanie ona udostępniona w przyszłym tygodniu. Jak widać Koreański producent spełnia obietnice i już w poniedziałek aktualizacja powróciła.

Samsung uruchomił program beta testów najnowszego oprogramowania układowego z nakładką One UI 2.0 i Androidem 10 już w kilka tygodni temu. Na początku firmware wypróbować mogli użytkownicy urządzeń z serii Galaxy S10. Teraz program został otwarty również dla smartfonów z serii Note 10.

W chwili obecnej aktualizacja dostępna jest dla Samsungów Galaxy Note 10 z niemieckiej dystrybucji. Oprogramowanie to zawiera Androida 10 z poprawkami z listopada 2019 roku oraz najnowszą wersję nakładki One UI 2.0.

Źródło: sammobile