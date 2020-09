One UI 3.0 i Android 11 coraz bliżej - Samsung aktualizuje swoje aplikacje

Samsung zaktualizował swoją aplikację Galaxy Wearables. Oprogramowanie jest kompatybilne z Androidem 11 i niezaprezentowaną jeszcze nakładką One UI 3.0.

Samsung zakończył proces aktualizacji flagowych smartfonów z 2019 i 2020 roku do nakładki One UI 2.5, a fani oczekują już pierwszej bety Androida 11 wraz z One UI 3.0.

Interfejs użytkownika One UI

Koreański producent nie poinformował jeszcze, kiedy wprowadzi na rynek pierwszą wersję poglądową nowej nakładki na Androida, ale właśnie otrzymaliśmy znak sugerujący, że debiut nowej wersji nakładki zbliża się wielkimi krokami.

Google od kilku miesięcy testuje Androida 11 w wersji Developer Beta. Samsung od kilku lat uruchamia własne beta testy nadchodzącej wersji Androida kilka miesięcy po debiucie pierwszej wersji beta. Zazwyczaj testy ruszają w trzecim lub czwartym kwartale roku. Wszystko zależy również od urządzenia, które otrzymuje aktualizacje. Najszybciej do programu beta włączane są aktualne flagowce z rodziny Galaxy S. Dopiero po nich oprogramowanie udostępniane jest na aktualne modele Galaxy Note z piórem S-Pen oraz zeszłoroczne flagowce.

W zeszłym miesiącu Samsung rozpoczął proces rejestracji do bety One UI 3.0 dla posiadaczy smartfonów Galaxy S20. Całe wydarzenie ograniczone zostało do ściśle wyselekcjonowanych deweloperów. Dostęp do oprogramowania wymaga akceptacji ze strony Samsunga.

Z pewnością w niedługim okresie czasu wystartuje również publiczna beta, która pozwoli na instalację Androida 11 beta dla każdego zainteresowanego użytkownika Galaxy S20.

Najnowsza aktualizacja programu Galaxy Wearables do obsługi urządzeń ubieranych Samsunga dodaje obsługę Androida R. Literka R to oznaczenie kodowe Androida 11 (Android 10 otrzymał literkę Q). Aplikacja zostałą zaktualizowana, aby zachować jej kompatybilność z wersją beta Androida 11 na urządzenia Samsunga.

Udostępnienie aktualizacji zwiastuje niedługą premierę publicznej bety Android 11 i One UI 3.0 na urządzenia koreańskiego producenta.

Finalna wersja oprogramowania powinna trafić na modele z rodziny Galaxy S20 do końca tego roku.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy S20 Ultra.

Źródło:sammobile.com