One UI 3.1.1 - tej aktualizacji nie dostaną nawet Galaxy S21

Najnowsza wersja nakładki została zarezerwowana dla Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Posiadacze flagowych Galaxy S21 muszą obejść się smakiem.

Flagowe modele Samsunga zawsze wprowadzane są razem z odświeżona wersją nakładki graficznej One UI. Koreańczycy w ciągu kilku tygodni od debiutu rynkowego udostępniają nowe oprogramowanie na starsze modele. Niestety tym razem tak się nie stanie. One UI 3.1.1 nie trafi na topowe smartfony Samsunga. Oprogramowanie nie dotrze nawet na najnowsze modele z rodziny Galaxy S21. Dlaczego Samsung zdecydował się nie udostępniać One UI 3.1.1 dla szerszej gamy urządzeń?

Galaxy Z Fold 3 I Galaxy Z Flip 4 - jedyne urządzenia z One UI 3.1.1 fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Członek pomoc technicznej Samsunga potwierdził na oficjalnym forum producenta, że One UI 3.1.1 to wersja nakładki, która przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla tegorocznych modeli z elastycznymi ekranami. Producent nie zamierza udostępniać jej na inne smartfony i tablety.

Pomimo takiej decyzji posiadacze smartfonów firmy Samsung mogą spać spokojnie. Koreańczycy w niedalekiej przyszłości wprowadza na rynek aktualizacje oprogramowania dla starszych modeli, które wprowadzą nowości z One UI 3.1.1.

Od 17 sierpnia oprogramowanie dostępne będzie na flagowce z rodziny Galaxy S20. Od 25 sierpnia pobiorą ją również posiadacze Galaxy S21 oraz Galaxy Note 20. Pozostałe urządzenia aktualizowane będą w późniejszym okresie czasu.

One UI 3.1.1 to niewielka aktualizacja przyrostowa, która nie wprowadza nowy funkcji. Koreańczycy skupili się na optymalizacji rozwiązania do pracy z elastycznymi ekranami. Inżynierzy pracują aktualnie na projektowaniu kolejnego wydania głównego - One UI 4.0, które działać będzie w parze z Androidem 12.

Aktualizacja do One UI 4.0 dla pierwszych urządzeń powinna pojawić się jeszcze w tym roku.