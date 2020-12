One UI 3.1 z lepszą integracją z Google - premiera z Galaxy S21

Nowa wersja nakładki One UI zadebiutuje już w styczniu. Jakie nowości zaoferuje.

Samsung aktualizuje swoje smartfony do Androida 11 z One UI 3.0. Proces dopiero się rozpoczął i potrwa do wakacji. W międzyczasie na rynku zadebiutuje Galaxy S21, który dostarczany będzie z preinstalowaną nakładką One UI 3.1. Z identyczną sytuacją mieliśmy okazję spotkać się przy okazji aktualizacji do Androida 10 i premiery Galaxy S20.

Samsung One UI

Nowa wersja nakładki One UI 3.1 zostanie zaprezentowana już 14 stycznia 2021 roku i zaoferuje jeszcze lepszą integrację smartfonów Samsunga z Googlem. Na ekranie domowym pojawi się bowiem zakładka odkrywaj z Google.

Kanał Google Discover znajdzie się na głównym ekranie One UI 3.1. Informacja ta została potwierdzona przez Max'a Weinbacha, który udostępnił nagranie z Samsungiem Galaxy S21+. Google Discover zastąpi Bixby Home - autorskie rozwiązanie Samsunga.

Wszystko wskazuje na to, że użytkownicy smartfonów z One UI 3.1 będą mogli wybrać jaki agregator newsów wolą. Do wyboru będzie Bixby Home oraz Google Discover. Od dłuższego czasu nie można już wybrać Flipboard.

Źródło: phonearena.com