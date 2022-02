One UI 4.1 - sprawdź czy Twój Samsung otrzyma aktualizację [22.02.2022]

Nowa nakładka One UI 4.1 pojawiła się razem z Galaxy S22. Posiadacze starszych modeli mogą liczyć na aktualizację. Które smartfony otrzymają One UI 4.0?

Samsung prezentując flagowe wersje swoich smartfonów często wydaje ulepszone wersje swojej nakładki One UI. Nie inaczej było w przypadku smartfonów z rodziny Galaxy S22. Koreańczycy w zeszłym roku zaprezentowali nakładkę One UI 4.0 opartą na Androidzie 12. Kilka miesięcy później - w lutym - zaprezentowano One UI 4.1 - wersję rozwojową nakładki One UI 4.0.

Samsung One UI 4.0

Producent poinformował już, że One UI 4.1 zostanie wydane jako aktualizacja oprogramowania dla starszych smartfonów z rodziny Galaxy.

Samsung nie udostępnił jeszcze mapy drogowej aktualizacji do One UI 4.1. Spodziewamy się, że proces aktualizacji zakończy się do września 2022 roku. Wtedy na rynku pojawi się Androida 13, a Samsung zaprezentuje kolejną wersję nakładki - One UI 5.0.

Smartfony, które nie zostały jeszcze zaktualizowane do Androida 12 mogą otrzymać One UI 4.1 jako aktualizację z One UI 3.1 (Androida 11). Losy smartfonów, dla których kończy się wsparcie razem z Androidem 12 (Galaxy S10/Note 10) są niepewne.

Poniżej znajdziesz listę smartfonów, które otrzymają aktualizację do nakładki One UI 4.1 opartej na Androidzie 12:

Rodzina Galaxy S:

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (aktualizacja niepewna)

Galaxy S10 (aktualizacja niepewna)

Galaxy S10+ (aktualizacja niepewna)

Galaxy S10e (aktualizacja niepewna)

Galaxy S10 Lite

Rodzina Galaxy Note:

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G – aktualizacja niepewna)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – aktualizacja niepewna)

Galaxy Note 10 Lite

Rodzina Galaxy Z:

Galaxy Fold (LTE/5G – aktualizacja niepewna)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Rodzina Galaxy A:

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (aktualizacja niepewna)

Galaxy A01 (aktualizacja niepewna)

Galaxy A11 (aktualizacja niepewna)

Galaxy A31 (aktualizacja niepewna)

Galaxy A41 (aktualizacja niepewna)

Galaxy A21 (aktualizacja niepewna)

Galaxy A21s (aktualizacja niepewna)

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (aktualizacja niepewna)

Galaxy A02s (aktualizacja niepewna)

Galaxy A03s

Galaxy A12 (aktualizacja niepewna)

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Rodzina Galaxy M:

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s (aktualizacja niepewna)

Galaxy M02 (aktualizacja niepewna)

Galaxy M21 (aktualizacja niepewna)

Galaxy M21s (aktualizacja niepewna)

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (aktualizacja niepewna)

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51 (aktualizacja niepewna)

Galaxy M31s (aktualizacja niepewna)

Galaxy M52 5G

Rodzina Galaxy F:

Galaxy F41 (aktualizacja niepewna)

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F02s (aktualizacja niepewna)

Galaxy F12

Galaxy F22

Rodzina Galaxy Xcover:

Galaxy Xcover Pro (aktualizacja niepewna)

Galaxy Xcover 5

Rodzina Galaxy Tab:

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (aktualizacja niepewna)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (aktualizacja niepewna)

Galaxy Tab A7 (aktualizacja niepewna)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3 (aktualizacja niepewna)

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

AKTUALIZACJA 22.02.2022

Do sieci trafiły nowe informacje o aktualizacji smartfonów Samsunga do najnowszej nakładki One UI 4.1, która zadebiutowała razem. flagowymi modelami z serii Galaxy S22.

Informacje o procesie aktualizacji smartfonów do One UI 4.1 przekazał jeden z amerykańskich operatorów sieci komórkowej - Verizon. Pracownik działu wsparcia technicznego zdradził, że proces aktualizacji urządzeń do Androida 12 z nakładką One UI 4.1 rozpocznie się jeszcze w lutym 2022 roku.

Pierwszymi smartfonami, które otrzymają aktualizację do One UI 4.1 będą smartfony z rodziny Galaxy S21.

Nowe oprogramowanie wprowadzi obsługę wirtualnej pamięci RAM, inny system zarządzania kolorystyką systemu oraz zmodyfikowany tryb pro w aplikacji aparatu.