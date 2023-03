One UI 5.1: Data premiery, nowe funkcje, kompatybilność, wszystko, co musisz wiedzieć [01.03.2023]

Najnowsze flagowce z serii Galaxy S23 zadebiutowały wraz z Androidem 13 oraz One UI 5.1 na pokładzie. Oto wszystkie najnowsze funkcje, które wniesie nowa wersja nakładki systemowej od Samsunga.

Zgodnie z dziennikiem zmian One UI 5.1, który pojawił się na niemieckim portalu WinFuture, One UI 5.1 przyniesie ulepszone aplikacje bazowe, rodzinne albumy do dzielenia się w aplikacji Galeria, łatwiejszy dostęp do aplikacji aparatu Expert RAW, lepsze AR Emojis i AR Zone, nowy widżet baterii, współpracę Samsung Notes, ulepszenia w sterowaniu wieloma urządzeniami i małe ulepszenia Samsung DeX.

Trzeba pamiętać, że aktualizacja do One UI 5.1 nie będzie dużą zmianą - jest to mała aktualizacja wprowadzająca trochę nowych funkcji, a nie zupełnie nowa wersja systemu operacyjnego. Nie powinniśmy więc spodziewać się wielkich zmian wizualnych, a raczej kilku ulepszeń znanych funkcji, trochę lepszego dopracowania działania, kilku naprawionych błędów oraz nowych możliwości zarówno dla wszystkich telefonów, jak i opcji ekskluzywnych dla najnowszych Galaxy S23.

AKTUALIZACJA 01.03.2023

Galaxy Tab S8 i Tab S7 otrzymują One UI 5.1

Flagowe tablety Samsunga z 2020 roku otrzymują One UI 5.1 w wielu krajach, gdzie użytkownicy mogą zidentyfikować wydanie po wersji oprogramowania o numerze TxxxXXU2DWB2. Na ten moment aktualizacja ta pojawia się w następujących krajach: Korea, Czechy, Luksemburg, Słowenia, Europa Południowo-Wschodnia, Bułgaria, Holandia, Francja, kraje nordyckie, Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Polska, Wielka Brytania, Włochy, Austria, Słowacja, Portugalia, Węgry, Rumunia i kraje bałtyckie. Reszta świata również może liczyć na nową wersję oprogramowania swoich tabletów Galaxy, lecz na ten moment nie wiadomo, kiedy to się wydarzy.

Polscy użytkownicy Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+ powinni być w stanie pobrać aktualizację, otwierając Ustawienia -> Aktualizacja oprogramowania -> Pobierz i zainstaluj.

One UI 5.1 przynosi liczne ulepszenia do nakładki systemowej od Samsunga. Dzięki niej seria Galaxy Tab S7 powinna teraz oferować bezproblemową łączność z laptopami Galaxy Book 3 (w tym przeciąganie i upuszczanie plików pomiędzy laptopem a tabletem), lepsze możliwości pracy w wielu oknach dla Samsung DeX oraz różne poprawki UI.

Użytkownicy Galaxy Tab S7 z One UI 5.1 powinni również skorzystać z ulepszonej łączności z zewnętrznymi głośnikami, nowych widżetów Dynamic Weather ze świeżymi animacjami, wspólnego albumu rodzinnego w aplikacji Galeria i wielu innych. Różne aplikacje Samsunga również otrzymały liczne ulepszenia dzięki One UI 5.1, w tym Samsung Internet, Galeria, Ustawienia, Pogoda, AR Emoji Camera i inne.

Samsung powinien kontynuować wydawanie One UI 5.1 na więcej urządzeń i tabletów Galaxy, w tym Galaxy Tab S7 FE, który nie został uwzględniony w tym początkowym wydaniu, ale może być następny w kolejce. Plan wydawniczy Samsunga wskazuje na to, że model Fan Edition powinien dostać One UI 5.1 przed końcem lutego, lecz mamy już marzec. Może być to tylko małe opóźnienie, dlatego miejmy nadzieję, że aktualizacja szybko się pojawi.

AKTUALIZACJA 14.02.2023

One UI 5.1 pojawia się na Galaxy S22 z Snapdragonem

Aktualizacja One UI 5.1 dla snapdragonowych wersji Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra pojawia się w wersji oprogramowania o numerze S908EXXU3CWAI. Aktualizacja pojawia się obecnie w Australii, Indiach, Nepalu i Sri Lance. Inne kraje mogą dostać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni. Nowe oprogramowanie przynosi również lutową łatkę bezpieczeństwa z 2023 roku.

AKTUALIZACJA 09.02.2023

One UI 5.1: Data premiery

Najnowsze informacje wskazują, że OneUI 5.1 zostanie udostępnione wraz z premierą serii Galaxy S23 - a przynajmniej będzie preinstalowane na tych smartfonach. Trafi także do innych smartfonów tej marki. Wiemy już, że w pierwszej kolejności (poza najnowszymi flagowcami) powinno trafić na Galaxy Z Flip i Z Fold 4, 3 i 2, a także serię S22, S21 oraz S20. Spodziewamy się, że seria aktualizacji dla tych telefonów rozpocznie się kilka tygodni po premierze najnowszych Samsungów, czyli około marca 2023 roku.

One UI 5.1: Kompletna lista nowych funkcji

Aparat

Zmiana odcienia dla selfie właśnie stała się łatwiejsza: Łatwo zmień odcień swoich selfie za pomocą przycisku Efekty z boku ekranu.

Łatwo zmień odcień swoich selfie za pomocą przycisku Efekty z boku ekranu. Szybki dostęp do Expert RAW: Aplikacja Expert RAW pozwala na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć bez przetwarzania i kompresji, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą później edytować swoje zdjęcia. Dostęp do Expert RAW jest teraz łatwiejszy z menu Zaawansowane.

Galeria

Wspólny album rodzinny: Dzięki Wspólnemu albumowi rodzinnemu dzielenie się zdjęciami z rodziną jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Galeria zaleca dodawanie zdjęć do wspólnego albumu rodzinnego poprzez rozpoznawanie twarzy członków rodziny. Otrzymujesz także 5 GB pamięci masowej na każdego członka rodziny (do 6 osób).

Dzięki Wspólnemu albumowi rodzinnemu dzielenie się zdjęciami z rodziną jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Galeria zaleca dodawanie zdjęć do wspólnego albumu rodzinnego poprzez rozpoznawanie twarzy członków rodziny. Otrzymujesz także 5 GB pamięci masowej na każdego członka rodziny (do 6 osób). Ulepszona obsługa: Przetwarzanie automatycznie usuwa cienie i odbicia, aby Twoje zdjęcia wyglądały świetnie. Możesz także odtworzyć GIF-y, aby uzyskać lepszą rozdzielczość i wyrazistość.

Przetwarzanie automatycznie usuwa cienie i odbicia, aby Twoje zdjęcia wyglądały świetnie. Możesz także odtworzyć GIF-y, aby uzyskać lepszą rozdzielczość i wyrazistość. Wygodny wyświetlacz informacji: Jeśli przeciągniesz palcem w górę podczas oglądania zdjęcia lub filmu w galerii, możesz zobaczyć na pierwszy rzut oka, kiedy i gdzie zdjęcie zostało zrobione, na jakim urządzeniu, gdzie jest przechowywane i nie tylko.

Jeśli przeciągniesz palcem w górę podczas oglądania zdjęcia lub filmu w galerii, możesz zobaczyć na pierwszy rzut oka, kiedy i gdzie zdjęcie zostało zrobione, na jakim urządzeniu, gdzie jest przechowywane i nie tylko. Wyszukiwanie stało się bardziej wydajne: możesz teraz wyszukiwać więcej niż jedną osobę lub przedmiot jednocześnie. Możesz nawet wyszukiwać osoby bez oznaczania ich nazwisk, po prostu klikając ich twarze.

możesz teraz wyszukiwać więcej niż jedną osobę lub przedmiot jednocześnie. Możesz nawet wyszukiwać osoby bez oznaczania ich nazwisk, po prostu klikając ich twarze. Wybierz lokalizację do zapisywania zrzutów ekranu: Teraz możesz zapisywać zrzuty ekranu i nagrania ekranu w wybranym folderze, ustawiając go w funkcjach zaawansowanych.

Strefa AR i AR Emoji

Użyj 3 Emojis w AR Emoji Camera: Rób zabawne zdjęcia i filmy z przyjaciółmi (do 3 osób) w trybie maski. Możesz zastąpić twarze znajomych innymi postaciami, klikając emoji.

Rób zabawne zdjęcia i filmy z przyjaciółmi (do 3 osób) w trybie maski. Możesz zastąpić twarze znajomych innymi postaciami, klikając emoji. Ulepszenia układu i edycji w AR Doodles: Pędzle są teraz dostępne na głównym ekranie AR Doodle dla szybszego dostępu. Można także zmieniać rozmiar i przenosić rysunki po ich utworzeniu, a nowe narzędzie gumki pozwala wymazać tylko część rysunków bez ich całkowitego wymazywania.

Widżety

Nowy widget baterii: Dzięki nowemu widgetowi baterii możesz sprawdzić poziom baterii w swoich urządzeniach Galaxy. Bezpośrednio z ekranu głównego możesz sprawdzić, ile baterii zostało w Twoim smartfonie, Galaxy Buds, Galaxy Watch i innych obsługiwanych urządzeniach.

Dzięki nowemu widgetowi baterii możesz sprawdzić poziom baterii w swoich urządzeniach Galaxy. Bezpośrednio z ekranu głównego możesz sprawdzić, ile baterii zostało w Twoim smartfonie, Galaxy Buds, Galaxy Watch i innych obsługiwanych urządzeniach. Intuicyjny widget pogody: Nowy styl ilustracji i podsumowanie aktualnych warunków pogodowych ułatwiają poznanie informacji o pogodzie, niezależnie od tego, czy jest słonecznie, pochmurno, pada deszcz czy śnieg.

Tryby i scenariusze

Różne tapety w zależności od trybu: Ustaw różne tapety na ekranie blokady i ekranie głównym w zależności od aktualnie wykonywanych czynności. Wybierz tło do pracy, do sportu i inne, ustawiając różne tryby.

Ustaw różne tapety na ekranie blokady i ekranie głównym w zależności od aktualnie wykonywanych czynności. Wybierz tło do pracy, do sportu i inne, ustawiając różne tryby. Więcej warunków i akcji dla scenariuszy: Uruchom skrypty automatycznie po włączeniu trybu samolotowego lub mobilnego hotspotu. Skrypty mogą teraz otwierać niektóre aplikacje, regulować balans dźwięku lewo/prawo i nie tylko. Nowe akcje pozwalają teraz sterować szybkim udostępnianiem i czułością dotyku oraz zmieniać dźwięk dzwonka i styl czcionki.

Łączność

Współpraca w Samsung Notes: Twórz wspólne notatki, które wiele osób może edytować jednocześnie. Napisz raport z kolegami, zrób notatki dla grupy badawczej lub narysuj obrazek z przyjacielem. Możliwości są nieograniczone.

Twórz wspólne notatki, które wiele osób może edytować jednocześnie. Napisz raport z kolegami, zrób notatki dla grupy badawczej lub narysuj obrazek z przyjacielem. Możliwości są nieograniczone. Łatwe zapraszanie do współdzielonych aplikacji: teraz możesz łatwo zapraszać ludzi do współdzielonych albumów, notatek i kalendarzy za pomocą linku, który można udostępniać w takich aplikacjach jak messenger, e-mail i sieci społecznościowe.

teraz możesz łatwo zapraszać ludzi do współdzielonych albumów, notatek i kalendarzy za pomocą linku, który można udostępniać w takich aplikacjach jak messenger, e-mail i sieci społecznościowe. Zaawansowane sterowanie wieloma aplikacjami pomiędzy Galaxy Book a smartfonem: Teraz możesz używać myszy, klawiatury lub gładzika Galaxy Book nie tylko z tabletem Galaxy, ale także ze smartfonem Galaxy. Możesz łatwo kopiować i wklejać tekst oraz przeciągać i upuszczać obrazy z jednego urządzenia na drugie, tak jakby to było to samo urządzenie. Multikontroler jest dostępny tylko na wybranych telefonach Galaxy, urządzeniach Galaxy Tab i Galaxy Book. Działa na tabletach z interfejsem One UI 4.1 lub nowszym, telefonach z interfejsem One UI 5.1 lub nowszym oraz na urządzeniach z serii Galaxy Book wydanych w 2021 roku lub nowszych z systemem Samsung v1.5 (Intel) lub Samsung Settings v3.3 (ARM). Dostępność funkcji może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Teraz możesz używać myszy, klawiatury lub gładzika Galaxy Book nie tylko z tabletem Galaxy, ale także ze smartfonem Galaxy. Możesz łatwo kopiować i wklejać tekst oraz przeciągać i upuszczać obrazy z jednego urządzenia na drugie, tak jakby to było to samo urządzenie. Wyjście multimedialne dla głośników WiFi: Jeśli chcesz nadal słuchać muzyki na głośnikach WiFi za pośrednictwem Spotify Connect i wbudowanego Chromecasta, wystarczy otworzyć wyjście multimedialne z paska narzędzi szybkiego dostępu, a nie aplikacje muzyczne. Aby podłączyć głośnik Wi-Fi, należy go wcześniej skonfigurować. Chromecast Built-in jest znakiem towarowym firmy Google LLC

Jeśli chcesz nadal słuchać muzyki na głośnikach WiFi za pośrednictwem Spotify Connect i wbudowanego Chromecasta, wystarczy otworzyć wyjście multimedialne z paska narzędzi szybkiego dostępu, a nie aplikacje muzyczne. Kontynuuj surfowanie na komputerze: Jeśli surfujesz po Internecie na smartfonie z Samsung Internet, a następnie kontynuujesz przeglądanie na komputerze, możesz znaleźć strony internetowe, które otworzyłeś na smartfonie i kontynuować ich przeglądanie za pomocą przeglądarki na komputerze. Ta funkcja wymaga komputera z systemem Windows 20H1 lub nowszym, a połączenie telefonu i połączenie systemu Windows muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji.

Samsung DeX

Ulepszona wielozadaniowość w DeX: W trybie podzielonego ekranu możesz teraz przeciągnąć splitter na środku ekranu, aby zmienić rozmiar obu okien. Możesz też przytrzasnąć okno do jednego z rogów, aby zajmowało jedną czwartą ekranu.

Ustawienia

Sugestie dotyczące ustawień: Sugestie są teraz wyświetlane u góry ekranu ustawień, informując Cię o przydatnych funkcjach do wypróbowania lub ustawieniach wymagających uwagi, abyś mógł je natychmiast włączyć lub wypróbować.

Samsung Internet

Ulepszone wyszukiwanie: Możesz teraz wyszukiwać według nazwy folderu w zakładkach lub według nazwy grupy w kartach. Ulepszona logika wyszukiwania pozwala znaleźć to, czego szukasz, nawet jeśli coś jest źle napisane.

Kreator konfiguracji

Szybsza i łatwiejsza wstępna konfiguracja nowego Galaxy: jeśli przesiadasz się na nowego Galaxy z Galaxy lub innego urządzenia z systemem Android, wystarczy zeskanować kod QR na starym urządzeniu, aby automatycznie zmigrować sieci Wi-Fi, konto Samsung i konto Google do nowego urządzenia Urządzenie do przeniesienia bez wpisywania czegokolwiek. Dostępne tylko dla serii Galaxy S23 i wyższych z technologią BLE.

Pogoda

Szczegółowe informacje o pogodzie na pierwszy rzut oka: Przydatne informacje o pogodzie są teraz wyświetlane na ekranie głównym aplikacji Pogoda. Możesz sprawdzić ostrzeżenia o trudnych warunkach pogodowych, codzienne raporty pogodowe, godzinne opady i kolorowe wykresy temperatury.

Połączenia

Bixby Text Call: Użyj Bixby Text Call, aby automatycznie odbierać połączenia i poznać cel rozmowy. Zobaczysz, co rozmówca mówi w czacie tekstowym, i możesz stuknąć lub wpisać odpowiedzi, aby odczytać je na głos rozmówcy. Połączenia tekstowe Bixby są dostępne tylko w języku angielskim i koreańskim.

Wybierz, gdzie będą zapisywane Twoje zrzuty ekranu

Dzięki One UI 5.1 możesz wreszcie zmienić lokalizację, w której zapisywane są Twoje zrzuty ekranu i nagrania ekranowe (domyślnie są one przechowywane w folderze DCIM, gdzie znajdują się również wszystkie zdjęcia z aparatu). Możesz wybrać dowolny folder na wewnętrznej pamięci masowej, w tym folder "Android", który jest używany przez system operacyjny do przechowywania aplikacji i danych aplikacji.

Ponadto możesz wybrać osobne foldery dla zrzutów ekranu i nagrań ekranu, zamiast zapisywać wszystko w tym samym folderze. A zmiana miejsca przechowywania zrzutów ekranu lub nagrań ekranowych jest dość prosta.

Wszystko, co musisz zrobić, to wejść do menu Ustawienia > Zaawansowane funkcje > Zrzuty ekranu i rejestrator ekranu, a następnie stuknąć Zapisz zrzut ekranu do lub Zapisz nagrania ekranu. Następnie będziesz mógł wybrać folder na wewnętrznej pamięci masowej - możesz również tworzyć nowe foldery za pomocą przycisku "+" u góry ekranu.

W tej chwili nie wiadomo, czy Samsung pozwoli użytkownikom na zapisywanie zrzutów i nagrań ekranowych na pamięci zewnętrznej/karcie microSD, ponieważ One UI 5.1 jest dostępny tylko dla flagowej serii Galaxy S23 (w której brakuje rozszerzalnej pamięci masowej). Ale nie martw się: gdy tylko aktualizacja One UI 5.1 pojawi się na urządzeniach obsługujących karty microSD, na pewno sprawdzimy i odpowiednio zaktualizujemy ten artykuł.