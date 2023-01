One UI 5.1 bez tajemnic! Wyciek wszystkich funkcji przed premierą Galaxy S23

Szeroko informowano, że Samsung zadebiutuje z serią Galaxy S23 z Androidem 13 z One UI 5.1 na pokładzie. Na kilka dni przed oficjalną zapowiedzią Galaxy S23, funkcje One UI 5.1 wyciekły w całości, ujawniając, co wniesie nowa wersja nakładki systemowej od Samsunga.

Fot. Samsung / PCWorld.pl