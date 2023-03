One UI 5.1 trafia na tablety Samsunga! Galaxy Tab S8 i Tab S7 z nową aktualizacją

Samsung rozpoczął aktualizację niektórych swoich flagowych tabletów do najnowszej aktualizacji One UI 5.1. Pierwszym, który przełamał lody był Galaxy Tab S8, ale nie trzeba było długo czekać, aby w ślad za nim poszły Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+.

Flagowe tablety Samsunga z 2020 roku otrzymują One UI 5.1 w wielu krajach, gdzie użytkownicy mogą zidentyfikować wydanie po wersji oprogramowania o numerze TxxxXXU2DWB2. Na ten moment aktualizacja ta pojawia się w następujących krajach: Korea, Czechy, Luksemburg, Słowenia, Europa Południowo-Wschodnia, Bułgaria, Holandia, Francja, kraje nordyckie, Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Polska, Wielka Brytania, Włochy, Austria, Słowacja, Portugalia, Węgry, Rumunia i kraje bałtyckie. Reszta świata również może liczyć na nową wersję oprogramowania swoich tabletów Galaxy, lecz na ten moment nie wiadomo, kiedy to się wydarzy.

Polscy użytkownicy Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+ powinni być w stanie pobrać aktualizację, otwierając Ustawienia -> Aktualizacja oprogramowania -> Pobierz i zainstaluj.

Zobacz również:

Fot. Dominik Tomaszewski / Foundry

One UI 5.1 przynosi liczne ulepszenia do nakładki systemowej od Samsunga. Dzięki niej seria Galaxy Tab S7 powinna teraz oferować bezproblemową łączność z laptopami Galaxy Book 3 (w tym przeciąganie i upuszczanie plików pomiędzy laptopem a tabletem), lepsze możliwości pracy w wielu oknach dla Samsung DeX oraz różne poprawki UI.

Użytkownicy Galaxy Tab S7 z One UI 5.1 powinni również skorzystać z ulepszonej łączności z zewnętrznymi głośnikami, nowych widżetów Dynamic Weather ze świeżymi animacjami, wspólnego albumu rodzinnego w aplikacji Galeria i wielu innych. Różne aplikacje Samsunga również otrzymały liczne ulepszenia dzięki One UI 5.1, w tym Samsung Internet, Galeria, Ustawienia, Pogoda, AR Emoji Camera i inne.

Samsung powinien kontynuować wydawanie One UI 5.1 na więcej urządzeń i tabletów Galaxy, w tym Galaxy Tab S7 FE, który nie został uwzględniony w tym początkowym wydaniu, ale może być następny w kolejce. Plan wydawniczy Samsunga wskazuje na to, że model Fan Edition powinien dostać One UI 5.1 przed końcem lutego, lecz mamy już marzec. Może być to tylko małe opóźnienie, dlatego miejmy nadzieję, że aktualizacja szybko się pojawi.