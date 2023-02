One UI 5.1 wprowadza tę jedną funkcję, o którą prosił każdy

Premiera Galaxy S23 przyniosła również aktualizację nakładki systemowej do One UI 5.1. Co ciekawe, wśród nowości wreszcie znalazła się długo wyczekiwana funkcja.

Dzięki One UI 5.1 możesz wreszcie zmienić lokalizację, w której zapisywane są Twoje zrzuty ekranu i nagrania ekranowe (domyślnie są one przechowywane w folderze DCIM, gdzie znajdują się również wszystkie zdjęcia z aparatu). Możesz wybrać dowolny folder na wewnętrznej pamięci masowej, w tym folder "Android", który jest używany przez system operacyjny do przechowywania aplikacji i danych aplikacji.

Ponadto możesz wybrać osobne foldery dla zrzutów ekranu i nagrań ekranu, zamiast zapisywać wszystko w tym samym folderze. A zmiana miejsca przechowywania zrzutów ekranu lub nagrań ekranowych jest dość prosta.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Wszystko, co musisz zrobić, to wejść do menu Ustawienia > Zaawansowane funkcje > Zrzuty ekranu i rejestrator ekranu, a następnie stuknąć Zapisz zrzut ekranu do lub Zapisz nagrania ekranu. Następnie będziesz mógł wybrać folder na wewnętrznej pamięci masowej - możesz również tworzyć nowe foldery za pomocą przycisku "+" u góry ekranu.

W tej chwili nie wiadomo, czy Samsung pozwoli użytkownikom na zapisywanie zrzutów i nagrań ekranowych na pamięci zewnętrznej/karcie microSD, ponieważ One UI 5.1 jest dostępny tylko dla flagowej serii Galaxy S23 (w której brakuje rozszerzalnej pamięci masowej). Ale nie martw się: gdy tylko aktualizacja One UI 5.1 pojawi się na urządzeniach obsługujących karty microSD, na pewno sprawdzimy i odpowiednio zaktualizujemy ten artykuł.