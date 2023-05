One UI 5 Watch nadchodzi! Co przyniesie nowy system dla smartwatchy Samsunga?

Samsung zaprezentował pierwsze informacje dotyczące nadchodzącego systemu operacyjnego dla swoich smartwatchy - One UI 5 Watch. Poznaliśmy elementy, na których firma będzie się skupiać w kolejnej wersji.

Samsung po kryjomu przygotował sporą nowinę, którą koreańska firma właśnie zaprezentowała w oficjalnym poście na swoim blogu. Dzięki temu dowiedzieliśmy się w końcu, jakie zmiany Samsung planuje w One UI 5 Watch, czyli nadchodzącym systemie operacyjnym dla swoich inteligentnych zegarków. Co więcej, firma zapowiedziała także wersję beta oraz kompatybilność z poprzednimi wersjami swoich smartwatchy. Sprawdzamy wszystkie szczegóły dotyczące One UI 5 Watch.

Lepsze śledzenie i rozumienie snu

W pierwszej kolejności One UI 5 Watch ma zająć się możliwościami śledzenia i lepszego rozumienia naszego snu. Według Samsunga, kluczowym do tego są trzy elementy, które poprawia kolejna wersja oprogramowania:

Nowy interfejs Sleep Insights . Ma on pokazywać w zrozumiał sposób ocenę naszego snu, a także ważne momenty każdej nocy - na przykład przebudzenia czy chrapanie, wraz z miarami takimi jak tętno czy natlenienie krwi. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć strukturę naszego snu a zegarek poradzi nam co zrobić, aby ją poprawić.

. Ma on pokazywać w zrozumiał sposób ocenę naszego snu, a także ważne momenty każdej nocy - na przykład przebudzenia czy chrapanie, wraz z miarami takimi jak tętno czy natlenienie krwi. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć strukturę naszego snu a zegarek poradzi nam co zrobić, aby ją poprawić. Sleep Coaching , czyli trener dobrego snu, który ma pomóc budować zdrowe nawyki senne. Będzie on dostępny prosto na zegarku, bez potrzeby połączenia z telefonem.

, czyli trener dobrego snu, który ma pomóc budować zdrowe nawyki senne. Będzie on dostępny prosto na zegarku, bez potrzeby połączenia z telefonem. Lepsze połączenie z innymi urządzeniami smart Samsunga, dzięki czemu będą one mogły reagować na zmiany w strukturze naszego snu.

Nowe możliwości treningowe i trenerskie

Samsung ma oczywiście też zamiar popracować nad możliwościami fitness swoich zegarków. W One UI 5 Watch zmieni się na przykład podejście do stref tętna, które będą personalizowane do każdego użytkownika zegarka. Ponadto, nowe oprogramowanie zaproponuje też personalizowane tryby biegowe z aktywnym śledzeniem długości kroków czy też interwały dopasowane do tętna maksymalnego.

Jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowników

Warto także wspomnieć o nowych funkcjach bezpieczeństwa w One UI 5 Watch. Samsung ma zamiar uaktualnić swój system SOS, który będzie mógł połączyć się bezpośredni z numerem alarmowym, podając lokalizację osoby noszącej wraz z danymi medycznymi. Ponadto, każdy zegarek noszony przez osoby w wieku 55 lat i starsze będzie miał automatycznie włączoną detekcję upadku.

Kto i kiedy otrzyma One UI 5 Watch?

Już teraz wiemy, że One UI 5 Watch dostępne będzie w wersji beta zarówno dla osób korzystających z Galaxy Watcha 4, jak i Galaxy Watcha 5. Możemy się więc spodziewać, że każdy z tych modeli dostanie także stabilną wersję tego systemu. Nie wiemy niestety, kiedy program beta testów zostanie uruchomiony, jednak nie powinno to zając długo. Spodziewamy się, że Samsung będzie chciał przetestować ją na kilka miesięcy przed oficjalną premierą Galaxy Watcha 6, która to ma nastąpić w drugiej połowie 2023 roku. Oczywiście nadchodzący zegarek wejdzie na rynek już z One UI 5 Watch.