One UI Watch - wszystko, co wiemy o nowym systemie Samsunga

Na wczorajszym wydarzeniu MWC 2021, Samsung zaprezentował swój nowy system operacyjny dla smartwachy - One UI Watch. Przedstawiamy wszystkie informacje, jakimi Samsung podzielił się jego temat.

Podczas wirtualnej konferencji na MWC 2021, Samsung oficjalnie ogłosił, że porzuca dotychczasową platformę Tizen, na której działają obecne zegarki z serii Galaxy Watch. Zostanie on zastąpiony efektem współpracy z Google, która okazała się nakładką na system Wear OS. Będzie to zunifikowane oprogramowanie na bazie Androida o nazwie One UI Watch.

Wczoraj poznaliśmy pierwsze konkretne informacje dotyczące One UI Watch. Poniżej przedstawiamy wszystko, co zostało na ten temat zaprezentowane.

One UI Watch zadebiutuje wraz z Galaxy Watch 4 Źródło: Samsung

One UI Watch - funkcje

Wspólna praca nowego Galaxy Watch oraz systemu One UI Watch ma za zadanie wprowadzenie doświadczenia, płynącego z korzystania ze smartwatchów, na wyższy poziom.

Głównym aspektami, na których Samsung skupił się podczas pracy nad nową platformą są: lepsza responsywność, dłuższy czas pracy na baterii, integracja z konsekwentnym i dokładnym czujnikiem mierzącym parametry zdrowia, a także dowolność i łatwość w dostępności do aplikacji oraz serwisów.

Główne aspekty One UI Watch Źródło: Samsung

One UI Watch - design

Samsung poinformował, że chce stworzyć oprogramowanie, które będzie spójne i charakterystyczne. Nowy system jest oparty o odświeżony Wear OS od Google i podobnie jak w smartfonach z serii Galaxy, finalna wersja One UI Watch będzie czymś w rodzaju wizualnej nakładki.

One UI Watch będzie działać jako nakładka odświeżonego Wear OS Źródło: Samsung

One UI Watch - dostępność

Galaxy Watch 4 będzie pierwszym smartwatchem, który zadebiutuje z zainstalowanym systemem One UI Watch. Premiera tegorocznego modelu odbędzie się podczas konferencji Samsung Unpacked, a jego sprzedaż może rozpocząć się już w sierpniu.

Niestety, nowy system nie będzie dostępny dla starszych urządzeń z serii Galaxy Watch, a co więcej - prawdopodobnie nie będzie dostępny także dla obecnych smartwatchów inny firm. Wszystko wskazuje na to, że One UI Watch będziemy mogli dostać jedynie z nowymi inteligentnymi zegarkami, które zostaną wprowadzone na rynek od drugiej połowy 2021 roku.

Na szczęście, posiadacze starszych urządzeń z rodziny Galaxy Watch nie zostaną pominięci. Samsung poinformował o 3-letnim wsparciu dla platformy Tizen.

System Tizen będzie wspierany przez następne 3 lata Źródło: Samsung

One UI Watch - eSIM

Galaxy Watch 4 oraz One UI Watch pozwalają na korzystanie z funkcji eSIM. Dzięki temu możemy używać smartwatcha bez potrzeby posiada w pobliżu naszego smartfona.

Funkcja pozwala na zdalne odbieranie, a następnie prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z zegarka. Oprócz tego, możemy również korzystać z łączności LTE, aby słuchać naszej ulubionej muzyki poprzez aplikację Spotify.

Galaxy Watch 4 i One UI Watch oferują funkcję eSIM Źródło: Samsung Dzięki eSIM możemy dobierać połączenia i słuchać muzyki bez telefonu Źródło: Samsung

One UI Watch - aplikacje i interfejs

Dzięki wsparciu od Google, nowy system zaoferuje także możliwość korzystania z wielu aplikacji na Androida od Google i ze sklepu Google Store.

One UI Watch zaoferuje instalację aplikacji od Google Źródło: Samsung One UI Watch zaoferuje instalację aplikacji ze sklepu Google Store Źródło: Samsung

Jedną z wielu nowości będzie automatyczna instalacja aplikacji, które właśnie zainstalowaliśmy na naszym smartfonie. Ta funkcja będzie dotyczyć jedynie tych aplikacji, które posiadają swój odpowiednik na smartwatche.

Kolejną zmianę zaliczy także menu urządzenia. Posiadacze telefonów od Samsunga nie powinni czuć się nieswojo, gdyż One UI Watch pod tym względem będzie wyglądać bardzo podobnie do tego, co znamy z rodziny Galaxy.

Możliwość automatycznej instalacji aplikacji Źródło: Samsung Menu One UI Watch będzie podobne do menu smartfonów z serii Galaxy Źródło: Samsung

One UI Watch - synchronizacja danych

Nadchodzący Galaxy Watch 4 będzie potrafił synchronizować z telefonem wszystkie zmiany dokonane w aplikacji Zegar. Po ustawieniu odpowiednich stref czasowych na telefonie, nasz smartwatch automatycznie zsynchronizuje się i zacznie wyświetlać te informacje u siebie.

Synchronizacja zmian w aplikacji Zegar Źródło: Samsung Synchronizacja zmian w aplikacji Zegar Źródło: Samsung

Oba urządzenia będą również oferować współdzielenie listę zablokowanych kontaktów. Niezależnie od tego, na którym urządzeniu zablokujemy dany numer - akcja zostanie automatycznie wykonana na obu urządzeniach.

Synchronizacja zablokowanych kontaktów Źródło: Samsung Synchronizacja zablokowanych kontaktów Źródło: Samsung

One UI Watch - kreator tarcz

Dużym zainteresowaniem na pewno będzie się cieszyć opcja samodzielnego tworzenia tarczy za pomocą specjalnego kreatora.

Kreator będzie jednak dostępny jedynie dla tegorocznego modelu Galaxy Watch 4 oraz nowszych. Niemniej jednak warto mieć nadzieję, że podobny kreator zaoferują nam również inni producenci smartwatchów.