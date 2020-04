OneDrive - Microsoft wprowadza Differential Sync. Co to oznacza?

Microsoft zapowiedział wprowadzenie tej funkcji już na zeszłorocznej konferencji SharePoint. Powinna ona znacznie przyśpieszyć synchronizację plików, zwłaszcza tych największych.

Differential Sync, czyli synchronizacja różnicowa, obejmuje wszystkie pliki znajdujące się na chmurowym dysku OneDrive. Funkcja ta rusza dzisiaj i jest dostępna dla wszystkich subskrybentów Microsoft 365, korzystających z OneDrive for Business. Jej uruchomienie ma poprawić synchronizację większych plików i zauważalnie zredukować obciążenie sieci firmowych. Na czym to polega? Jest to podobne do mechanizmów stosowanych przy tworzeniu przyrostowych kopii zapasowych, gdzie do istniejącego archiwum dodawane są tylko nowe lub zmienione pliki. Tutaj synchronizacja wykonywana jest pomiędzy klientem OneDrive a systemem operacyjnym, w którym pliki zostały zmienione. Normalna procedura jest bardzo prosta - polega na zastąpieniu całego starego pliku jego nowszą wersją.

Differential Sync polega na zmianie nie całego pliku, a tylko zmodyfikowanych bitów. Dlatego zamiast przesyłania np. zmienionego pliku wielkości 500MB, zostaną przesłane do dysku informacje wielkości 2-3 MB. Jak do tej pory rozwiązanie to było stosowane wyłącznie dla dokumentów z pakietu Office, teraz obejmie każdy rodzaj plików. To niezwykle wygodne i rzeczywiście można zaoszczędzić mnóstwo czasu - i transferu. Nie wiemy jeszcze, czy takie samo rozwiązanie zostanie wprowadzone również dla użytkowników prywatnych - a jak przyzna każdy, kto korzysta z OneDrive, byłoby bardzo przydatne.

Źródło: BetaNews