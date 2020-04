OneDrive – czym jest? Jak skorzystać z 5 GB darmowej przestrzeni od Microsoftu?

Istnieją duże szanse, że przy instalacji Windowsa 10 lub innego oprogramowania Microsoftu, stworzyłeś konto online. Dzięki temu otrzymałeś darmowe 5 GB przestrzeni na dysku w chmurze. Chodzi o OneDrive.

Spis treści

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy należy szybko przejrzeć plik, nanieść poprawki lub komentarze przy udziale innych osób lub też zabrać dokument w podróż. Na pewno, wykorzystanie e-maili i pendrive’ów w takich wypadkach bardzo się przyda, ale jest też inne rozwiązanie. Ekosystem zwany chmurą, służący do przechowywania plików online, a także do pracy nad nimi w czasie rzeczywistym wraz z innymi osobami. OneDrive jest dla każdego, kto chciałby móc dostać się do swoich zasobów z dowolnego miejsca oraz w łatwy sposób je edytować i udostępniać. W OneDrive cała praca wykonywana jest przez sieć, porozrzucanych po różnych lokacjach, zdalnych serwerów, dzięki którym możliwe jest magazynowanie plików na wirtualnych dyskach. Na dodatek cała infrastruktura jest spójna z programami biurowymi, które znamy i kochamy. Mamy na myśli Microsoft Office – szczególnie wersje online tych produktów. Dostępne są za darmo dla zarejestrowanych odbiorców. Wszyscy użytkownicy OneDrive otrzymują na start 5 GB miejsca, które mogą wykorzystać, w bezpiecznym środowisku online, z nieograniczoną swobodą umieszczania filmów, zdjęć, arkuszy biurowych.

OneDrive z kontem Microsoft

Microsoft do wszystkich swoich usług wymaga posiadania tylko jednego konta, dlatego prawdopodobnie możesz zalogować się do usługi OneDrive nawet w trakcie czytania tego artykułu. To wszystko dzięki systemowi Windows 10, a także starszemu Windows 8, które przy instalacji, proszą użytkownika o autoryzację za pomocą konta Microsoft. Większość osób decyduje się na powyższą opcję, przy okazji rejestrując się do wszystkich usług online korporacji, choć na pewno znajdą się i tacy, którzy posiadali już konto wcześniej, choćby w celu rejestracji aplikacji biurowych Microsoft Office.

By utworzyć konto Microsoft użyj adresu onedrive.live.com. (Niezalogowani użytkownicy automatycznie są przenoszeni na jedną z podstron Office.)

Możesz zacząć proces, klikając w Bezpłatnie utwórz konto. W tym celu wybierz jeden ze swoich e-maili lub stwórz nowy (Outlook.com), a następnie zabezpiecz je hasłem. Alternatywnie podaj numer telefonu komórkowego, by uzyskać opcję logowania za pomocą jednorazowych kodów wysłanych SMS-em. Warto rozważyć tę ostatnią możliwość, by zmniejszyć ryzyko ewentualnego wyłudzenia danych przez hakerów. Po za tym, zostaniesz poproszony również o udostępnienie daty urodzenia, imienia i nazwiska. Niezależnie od Twojej decyzji dodatkowe zabezpieczenie będzie dostępne do konfiguracji później.

Po zalogowaniu wyświetli się pulpit konta Microsoft, na którym możesz zarządzać subskrypcjami oraz ustawieniami konta. OneDrive znajduje się w zakładce Odkryj usługi firmy Microsoft.

Możesz, przy okazji, sprawdzić możliwości swojego nowego konta – prócz magazynu danych otrzymujesz dostęp m. in. do aplikacji Office Online - lub po prostu pominąć ten krok i przenieść się bezpośrednio na stronę onedrive.live.com.