OneDrive otrzymuje funkcję Personal Vault

W odpowiedzi na rosnącą ilość zagrożeń online, Microsoft wprowadza do OneDrive funkcję Personal Vault oraz zwiększa dwukrotnie miejsce w planie podstawowym.

OneDrive to dysk w chmurze, dostępny dla każdego użytkownika Windows 10 oraz - po pobraniu aplikacji - innych systemów Windows. Można korzystać z niego zarówno w wersji darmowej, która oferuje 5GB miejsca, jak i skorzystać z planu abonamentowego - ilość miejsca w podstawowym wynosiła jak dotychczas 50GB, jednak zwiększono ją bez zapowiedzi aż dwukrotnie, do 100GB, dodając także do wszystkich opcji Personal Vault, czyli "osobisty skarbiec". Jednak jak na razie nie jest dostępny w każdym rejonie - jako pierwsi otrzymali go mieszkańcy Australii, Nowej Zelandii i Kanady. Inne kraje powinny dostać do niego dostęp do końca tego roku. A na czym polega jego działanie?

Jest to po prostu zaszyfrowany folder, w którym możesz trzymać wybrane przez siebie pliki. Ten obszar OneDrive jest chroniony za pomocą weryfikacji dwuetapowej - użytkownik samodzielnie może wybrać, czy będzie otwierać go za pomocą odcisku palca, identyfikacji twarzy, numeru PIN, kodem wysyłanym SMS-em lub e-mailem. Nowa wersja aplikacji OneDrive umożliwi również bezpośrednie zapisywanie zeskanowanych dokumentów, zdjęć oraz nagrań wideo do "skarbca". Dzięki temu możesz zabrać ze sobą np. skany dokumentów i bezpiecznie je przechowywać w trakcie podróży.

Jeśli użytkownik nie będzie aktywnie korzystać z Personal Vault przez określony czas, folder automatycznie wróci w tryb zamknięcia. Ma to uniemożliwić osobom trzecim dostęp do znajdujących się w nim plików.