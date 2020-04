OneDrive otrzymuje nowe funkcje

Microsoft zaprezentował dalsze plany rozwoju swojego dysku chmurowego zarówno w wersji na Windows, jak i systemy mobilne. Nowości różnią się w zależności od platformy.

OneDrive to dysk w chmurze, który jest on obecny na rynku od lat, stanowiąc konkurencję m.in. dla Dysku Google, a Microsoft rozwija go na kilku platformach równocześnie. Wśród zaprezentowanych nowości znajdują się usprawnienia, mające na celu usprawnienie pracy z dyskiem. Pierwsza to możliwość podejrzenia konwersacji związanych z plikiem - na liście drzewa wystarczy najechać na dany plik, aby uzyskać podgląd.

W przypadku korzystania z OneDrive na systemach Windows 10 oraz Windows Server 2016 (i nowszych serwerowych), synchronizacja plików ma być przeprowadzana bardziej optymalnie, aby nie blokować łącza. Innymi słowy - użytkownik ma nawet nie odczuwać działającej synchronizacji. Jak podaje Microsoft, jest to możliwe dzięki autorskiemu protokołowi LEDBAT (Low Extra Delay Background Transport), pozwalającemu na szybki transfer danych w tle. Wykrywa on, jak obciążone jest łącze, a po przekroczeniu pewnej wartości redukuje ilość przesyłanych danych. Wersja dysku przeznaczona dla systemów Android otrzymuje tryb ciemny oraz możliwość podglądu w widoku ostatnio używanych plików PDF i skanów.

Wszystkie zaprezentowane nowości zostaną wprowadzone do poszczególnych edycji OneDrive w najbliższych dniach.