OneDrive z nowymi funkcjami edycji zdjęć

Sieciowy dysk Microsoftu zyskuje nowe możliwości. Teraz będzie można wykonywać na zgromadzonych tam zdjęciach podstawowe czynności edycyjne.

Dysk sieciowy to dobre miejsca na przechowywanie zdjęć, więc czemu nie miałyby się tam znaleźć funkcje ich edycji? Microsoft udostępnił je osobom korzystającym z OneDrive, dzięki czemu można teraz nakładać na nie filtry, wycinać wybrane fragmenty oraz wprowadzać zmiany związane z kolorystyką. Oczywiście są to tylko podstawowe czynności, jednak dzięki ich wprowadzeniu można podrasować fotografie bez konieczności ściągania zdjęć na dysk, korzystania z programu firmy trzeciej, a następnie ponownym ich przesyłaniu na dysk.

Foto: Microsoft

Ponadto Microsoft zapowiedział, że wprowadzi jeszcze w grudniu możliwość dodawania adnotacji do zdjęć. Dzięki temu będzie można np. oznaczyć przeznaczone do dalszej edycji lub wskazać jakiś interesujący szczegół. Ogólnie nowe możliwości prezentują się bardzo praktycznie i skłaniają do korzystania z usługi Microsoftu.

Źródło: Microsoft