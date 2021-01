OneDrive zwiększa maksymalną wielkość obsługiwanych plików

Microsoft zdecydował się na zwiększenie maksymalnego rozmiaru obsługiwanych przez swój dysk sieciowy plików. Można będzie przesyłać nawet mające 250 GB wielkości.

Jak dotąd maksymalna wielkość pliku przechowywanego i synchronizowanego przez OneDrive wynosiła 100 GB. Mamy zatem do czynienia ze sporą różnicą. Pliki tej wielkości to nagrania w wysokie rozdzielczości, w tym 8K, modele 3D, pliki CAD, potężne archiwa plików, itp. Posłuży to jednak nie tylko firmom i ludziom korzystającym z OneDrive do pracy zdalnej, ale również i zwykłym użytkownikom - choćby do przechowywania archiwum zdjęć. Dzięki zaimplementowanym do sieciowego dysku mechanizmom mamy możliwość synchronizacji zmian bez konieczności ponownego ładowania całych plików. Microsoft podaje, że na dysku sieciowym duże pliki dzielone są na mniejsze fragmenty, co pozwala na szybką aktualizację zmienionych. Każdy fragment jest indywidualnie szyfrowany, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo danych.

A ja przypomnę, że osoby używające Microsoft 365 otrzymują wraz z OneDrive 1TB miejsca. Umożliwi to przechowywanie czterech plików 250GB i w niektórych przypadkach może nie wystarczyć, aczkolwiek osoby nie korzystające z OneDrive do pracy powinny mieć wystarczającą przestrzeń na ulokowanie wszystkich swoich danych. Microsoft zaczyna wprowadzać wsparcie dla dużych plików już w tym miesiącu i będzie ono dostępne dla wszystkich przed końcem pierwszego kwartału.

Źródło i zdjęcie: Microsoft