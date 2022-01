OnePlus 10 Pro 5G - wygląd i specyfikacja ujawnione! Premiera już za chwilę!

Firma OnePlus w końcu odsłoniła karty i pokazała oficjalny wygląd swojego flagowca. Premiera OnePlus 10 już wkrótce!

Najbliższy tydzień zapowiada się niezwykle ciekawie. Na 10 stycznia firma Honor zaplanowała prezentację swojego pierwszego składanego smartfona: Honor Magic V. Zaledwie dzień później, czyli 11 stycznia, inny z chińskich producentów - OnePlus - planuje prezentację flagowców na rok 2022: serii OnePlus 10.

Fot. producent

Producent opublikował dziś kolejne materiały, zapowiadające to wydarzenie. Tym, co jest w nich najważniejsze, to potwierdzenie ostatecznego wyglądu urządzenia. W dotychczasowych przeciekach mogliśmy zobaczyć smartfon z wyspą z aparatami na pleckach w kształcie kwadratu z obłymi rogami. Oficjalne grafiki, które możecie zobaczyć poniżej, zwiastują nam pojawienie się właśnie takiego smartfona. Znajdzie się na niej miejsce dla trzech aparatów oraz lampy błyskowej. Możemy też dostrzec matowe wykończenie tylnego panelu z błyszczącym logo producenta. Ten schemat znamy już z poprzedniej odsłony serii.

Fot. producent Fot. producent Fot. producent Fot. producent

O tym, że OnePlus 10 Pro będzie pełnoprawnym flagowcem świadczy ujawniona specyfikacja techniczna. Choć producent oficjalnie jeszcze jej nie przedstawił, to z danych certyfikacyjnych możemy dowiedzieć się już praktycznie wszystkiego. Sercem smartfona będzie flagowy chip na 2022 rok - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który wspierany będzie przez 12 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon otrzyma duży wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, który zaoferuje rozdzielczość 1440p. Na pleckach znajdziemy główny aparat o rozdzielczości 50 MP i dwie dodatkowe jednostki. Smartfon będzie wspierał szybkie ładowanie przewodowe 80 W oraz bezprzewodowe 50 W.

Tak jak wspomnieliśmy, jego premiera będzie miała miejsce 11 stycznia, czyli już w najbliższy wtorek, a odbędzie się w Chinach. Możemy więc zakładać, że w najbliższym czasie smartfon trafi do sprzedaży w tym właśnie kraju, a na jego debiut w Polsce przyjdzie nam zapewne poczekać kolejne kilka tygodni.

