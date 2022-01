OnePlus 10 Pro pojawi się w Polsce wiosną, ale już teraz nie ma sensu go kupować!

Na początku miesiąca firma OnePlus zaprezentowała swoje najnowsze flagowce na 2022 rok: smartfony OnePlus 10 oraz OnePlus 10 Pro. Producent zerwał więc z dotychczasowym schematem prezentowania nowych urządzeń wiosną. Szacuje się, że te smartfony trafią do Polski w kwietniu, lub maju.

Czy będzie na co czekać? Flagowce OnePlus do tej pory nie rywalizowały z najmocniejszymi smartfonami z Androidem na rynku. Ustępowały więc m.in. Xiaomi Mi 11 Ultra, czy Samsungowi Galaxy S21 Ultra. Tegoroczne urządzenia wyposażone są w procesory Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, które wspierane są przez nawet 12 GB pamięci operacyjnej. Smartfon wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QuadHD+, który wykorzystuje technologię LTPO. Urządzenie obsługuje 120 Hz częstotliwość odświeżania. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12, a chiński wariant posiada nakładkę producenta ColorOS 12. Światowe modele mają posiadać natomiast nakładkę OxygenOS od Oppo.

Wszystko wskazuje na to, że nie jest to jednak koniec współpracy pomiędzy dwoma producentami. Efekty wspólnych działań mamy bowiem zobaczyć w OnePlus 10 Ultra, czyli modelu, który ma być w stanie rywalizować z najmocniejszymi smartfonami z Androidem jak równy z równym.

Technology sharing between OnePlus & Oppo is in Full swing, Find X5 series gets Hasselblad treatment and I'm hearing that MariSilicon will be seen on a OnePlus Flagship in the 2nd Half of this year.



There are rumours of an Ultra flagship from OnePlus in the EVT phase right now.