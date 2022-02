OnePlus 10 Pro w końcu trafi do Europy! Czy właśnie poznaliśmy datę premiery?

Chiński producent może już wkrótce wypuścić swoje flagowce na światowe rynki. Kiedy OnePlus 10 pojawi się w Polsce?

Chiński producent zaprezentował swoje flagowe urządzenia na 2022 rok w Chinach na początku stycznia. O ile nie spodziewaliśmy się, że mieszkańcy pozostałych regionów będą mogli kupić je od razu po tym wydarzeniu, to nie sądziliśmy, że wciąż będziemy musieli czekać na taką możliwość. Wszystko wskazuje jednak na to, że nasze oczekiwanie może wkrótce dobiec końca.

Dziennikarze portalu 91mobiles.com dotarli bowiem do informacji, wedle których OnePlus 10 Pro ma trafić do Indii w połowie przyszłego miesiąca. Konkretnie wskazano tutaj daty 15, lub 16 marca. Jego sprzedaż w tym kraju ma rozpocząć się pod koniec marca. Możemy spodziewać się konkretów w tej sprawie już jutro. Dokładnie 17 lutego producent ma zaprezentować bowiem swojego najnowszego średniaka, czyli smartfon OnePlus Nord CE 2. Wydaje się to więc odpowiedni moment na ogłoszenie światowej premiery flagowych urządzeń.

Zobacz również:

OnePlus 10 Pro był jednym z pierwszych smartfonów na rynku, który posiada najnowszy chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pod maską, wspierany przez nawet 12 GB pamięci operacyjnej. Zaprezentowany w Chinach model wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QuadHD+, który wykorzystuje technologię LTPO. Urządzenie obsługuje 120 Hz częstotliwość odświeżania. Urządzenie to pracuje pod kontrolą ColorOS 12. Nakładka ta oparta jest na Androidzie 12. Europejskie warianty mają jednak pojawić się z nakładką OxygenOS.

Smartfon posiada zestaw trzech aparatów na pleckach, na który składają się 50 MP główny obiektyw, 48 MP ultraszerokokątny oraz 8 MP telefoto. Producent po raz kolejny współpracował z Hasselblad przy tworzeniu oprogramowania i aplikacji aparatu. Z przodu znajdziemy 32 MP kamerę selfie. Całości dopełnia 5000 mAh akumulator oraz szybkie ładowanie 80 W SuperVOOC Oppo.

Zobacz także: Oficjalnie! Oppo ściąga z OnePlus i współpracuje z Hasselblad przy tym smartfonie!