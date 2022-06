OnePlus 10 z 12 GB RAM - godny konkurent Samsunga Galaxy S22 Plus oraz Xiaomi 12 Pro?

Nowa wersja flagowego smarfona już niedługo pojawi się na rynku.

Chińska firma zapowiedziała OnePlus'a 10 Pro z 12 GB pamięci RAM. Urządzenie zadebiutuje 15 lipca i na początku pojawi się w USA oraz Kanadzie. Smartfon będzie dostępny w wariancie z 256 GB pamięci na pliki użytkownika, a jego cena wyniesie około 969 dolarów (w przybliżeniu 4200 zł). Urządzenie będzie dostępne jedynie w czarnym kolorze.

Premiera nowej wersji OnePlusa z 12 GB RAM-u przykuwa uwagę, jednak przyjrzałem się bliżej innym urządzeniom, które są już dostępne na rynku oraz temu, jak wypadają one na tle nowej odsłony OnePlus'a 10 Pro.

Największą konkurencją dla smartfona będą oczywiście inne flagowce oparte na Androidzie, a w szczególności Samsung Galaxy S22 Plus oraz Xiaomi 12 Pro.

Dlaczego akurat te urządzenia? Oba smartfony mają przekątną ekranu zbliżoną do OnePlusa Pro, oba są oparte na wspomnianym wcześniej systemie Android oraz oba kosztują między 4000, a 5000 zł.

Galaxy S22 Plus wypada najsłabiej w tym zestawieniu i może nie przekonywać niektórych użytkowników ze względu na brak wersji z 12 GB pamięci RAM. Mimo iż model S22 Plus jest jednym z najlepszych smartfonów Samsunga ostatnich lat, to brak dodatkowej pamięci operacyjnej będzie odczuwalny w zestawieniu z mocniejszymi jednostkami.

Inaczej sprawa ma się z Xiaomi. Model 12 Pro jest dostępny w wariancie z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na pliki użytkownika. Niestety tutaj czynnikiem zniechęcającym jest cena, która oscyluje między 4900 a 5200 zł.

Wydaje się więc, że nowy OnePlus 10 Pro z 12 GB RAM jest smartfonem, który świetnie wpisze się w obecny rynek flagowców i będzie stanowił atrakcyjną propozycję w swoim segmencie cenowym. Mam nadzieję, że urządzenie już wkrótce pojawi się również w Polsce.