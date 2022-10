OnePlus 11 Pro - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

OnePlus 11 Pro zostanie oparty na najmocniejszych (w momencie premiery flagowca) procesorze marki Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2. Układ nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale możemy spodziewać się, że znacznie przewyższy on możliwości swojego poprzednika. Warto spojrzeć na testy syntetyczne, które wskazują różnice między poszczególnymi wydaniami chipsetów amerykańskiej marki. Poniżej znajdziecie porównanie Snapdragona 8 Gen 1 do Snapdragona 8 Plus Gen 1 - progres jest widoczny nawet w przypadku pośredniego modelu, który zapewne będzie mocno odstawał od kolejnej generacji procesorów.

Według wstępnych przecieków na temat smartfona, OnePlus 11 Pro zostanie wyposażony w spory 6.7 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Pod względem wielkości wyświetlacza oraz baterii będzie więc on przypominał większość współczesnych flagowców.

Urządzenie zadebiutuje w dwóch wersjach oferujących różną ilość pamięci RAM oraz pamięci masowej. Pierwszy wariant otrzyma 8 GB RAM-u oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika, natomiast drugi 16 GB RAM-u oraz 256 GB miejsca na pliki uzytkownika.

