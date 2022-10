OnePlus 11 Pro - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [19.10.2022]

OnePlus 11 zadebiutuje bez wersji Pro?

Aktualizacja [19.10.2022]

Według najnowszych przecieków smartfon OnePlus 11 Pro zadebiutuje jako OnePlus 11. Urządzenie ma otrzymać tę samą specyfikację, o której słyszeliśmy dotychczas, a zmianie ma ulec jedynie pierwotna nazwa flagowca. Jeżeli spekulacje okażą się prawdziwie, oznaczałoby to, że producent zrezygnuje z wypuszczenia kilku wariantów przyszłorocznego smartfona i skupi się jedynie na jednej wersji urządzenia.

Ta decyzja byłaby dość unikatowa na tle konkurencji, która wraz z premierą każdego flagowca wypuszcza również jego wariacje, które posiadają gorsze lub lepsze podzespoły. Z marketingowego punktu widzenia zrezygnowanie z określenia Pro w nazwie nie wydaje się najlepszą decyzją, jednak z pewnością ma ona podstawy w analizach firmy OnePlus. Być może w późniejszym okresie 2023 roku zobaczymy debiut modelu oznaczonego jako Pro lub Ultra, ale będzie to smartfon z innymi podzespołami. Na ten moment żadna z informacji nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, a źródłem wczesnych spekulacji jest popularny leakster Max Jambor.

Zobacz również:

OnePlus 11 Pro zostanie oparty na najmocniejszych (w momencie premiery flagowca) procesorze marki Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2. Układ nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale możemy spodziewać się, że znacznie przewyższy on możliwości swojego poprzednika. Warto spojrzeć na testy syntetyczne, które wskazują różnice między poszczególnymi wydaniami chipsetów amerykańskiej marki. Poniżej znajdziecie porównanie Snapdragona 8 Gen 1 do Snapdragona 8 Plus Gen 1 - progres jest widoczny nawet w przypadku pośredniego modelu, który zapewne będzie mocno odstawał od kolejnej generacji procesorów.

Według wstępnych przecieków na temat smartfona, OnePlus 11 Pro zostanie wyposażony w spory 6.7 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Pod względem wielkości wyświetlacza oraz baterii będzie więc on przypominał większość współczesnych flagowców.

Urządzenie zadebiutuje w dwóch wersjach oferujących różną ilość pamięci RAM oraz pamięci masowej. Pierwszy wariant otrzyma 8 GB RAM-u oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika, natomiast drugi 16 GB RAM-u oraz 256 GB miejsca na pliki uzytkownika.

Here are the Full details of upcoming Qualcomm's Snapdragon 8 Gen2 SoC.



Launching on 14th November'22



- Upcoming phones

Samsung Galaxy S23 Series

Xiaomi 13 Series

OnePlus 11 Pro

OPPO Find X6 Pro

And more#Snapdragon8Gen2 pic.twitter.com/EWBaCtVrfN