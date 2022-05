OnePlus 11 Pro z nietypowym obiektywem!

Przyszłoroczny flagowiec marki OnePlus może zdecydowanie wyróżniać się na tle konkurencji. Wszystko za sprawą innowacyjnego pomysłu na główny aparat urządzenia.

Render koncepcyjny One Plus'a 11 Pro Źródło: Twitter.com / LetsGoDigital - Mark Peters

Chińska marka zarejestrowała ciekawy patent na obiektyw, który może zostać wykorzystany w smartfonie OnePlus 11 Pro. Według informacji, do których dotarła firma Lets Go Digital, OnePlus może planować stworzenie urządzenia z jednym, ale za to bardzo zaawansowanym aparatem.

Obiektyw byłby stabilizowany za pomocą magnesów, dzięki którym mógłby obracać się o 180 stopni. Taka technologia umożliwiałaby wykonywanie zdjęć pod różnym kątem bez zmiany położenia smartfona. Sprzęt miałby również gwarantować zaawansowaną optyczną stabilizację obrazu oraz tryb nagrywania rotacyjnego.

