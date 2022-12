OnePlus 11 będzie szybszy niż Galaxy S23 Ultra! Wyciekły wyniki testów syntetycznych

Flagowiec chińskiej marki może okazać się znacznie wydajniejszy niż urządzenia z serii Galaxy S23.

Źródło: OnLeaks / SmartPrix

OnePlus 11 zadebiutuje na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. W podobnym czasie zobaczymy również premierę Galaxy S23 Ultra, który zostanie oparty na tym samym procesorze co chiński flagowiec. Oba smartfony będą więc wykorzystywały najmocniejszy obecny chipset marki Qualcomm, czyli Snapdragona 8 Gen 2. Do sieci wyciekły wyniki testów syntetycznych przeprowadzonych przy pomocy programu GeekBench 5.

Źródło: TomsGuide

Porównanie obejmowało trzy urządzenia: OnePluse'a 11, Galaxy S23 Ultra oraz tegorocznego Pixela 7 Pro. Ostatni z wymienionych wypadł w testach znacznie gorzej niż poprzednicy, jednak smartfony od Google słyną raczej z fenomenalnego oprogramowania niż topowych podzespołów.

W wynikach pojedynczego rdzenia możemy zauważyć, że Samsung zdobył więcej punktów niż jego największy oponent, co jednak nie przekłada się na rezultaty uzyskane w testach wielu rdzeni. W tym przypadku to OnePlus 11 wypadł znacznie lepiej niż koreański flagowiec. Ciekawe w tym porównanie jest również to, że przyszłoroczne smartfony wykorzystują inne wersje tego samego procesora. Samsung otrzymał wariant Snapdragona, który posiada wyższą częstotliwość taktowania niż ten użyty przy konstrukcji OnePluse'a.