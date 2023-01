OnePlus 11 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [12.01.2023]

Na początku 2023 roku zobaczymy premierę kolejnego flagowca marki OnePlus. W tym artykule zebraliśmy wszystkie informacje oraz przecieki dotyczące nadchodzącego smartfona popularnej firmy.

Źródło: Twitter / LetsGoDigital

Ostateczny wygląd OnePluse'a 11

Aktualizacja [12.01.2023]

Flagowiec został już zaprezentowany, a więc do sieci trafiły pierwsze oficjalne fotografie urządzenia. Ostateczny design smartfona jest niemalże identyczny, jak na przeciekach, które trafiały do nas przez kilka ostatnich miesięcy. Na pleckach urządzenia znajdziemy więc okrągłą wysepkę z obiektywami, a na jednej z krawędzi producent umieścił przycisk alert slider. Europejska premiera urządzenia odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Źródło: OnePlus Źródło: OnePlus

OnePlus11 oficjalnie zapowiedziany

Aktualizacja [10.01.2023]

OnePlus 11 został zapowiedziany i już wkrótce trafi do sprzedaży w Chinach. Urządzenie pojawi się również w szerszej dystrybucji, a więc w ciągu najbliższych miesięcy europejscy użytkownicy także będą mogli zakupić flagowca. Smartfon został oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Ten sam chipset został wykorzystany przy konstrukcji takich modeli jak Vivo X90 Pro Plus czy Xiaomi 13 Pro. Jednostka będzie również zasilała urządzenia Samsunga z serii Galaxy S23.

Sporą przewagą OnePluse'a nad koreańskimi flagowcami będzie moc ładowania. Chińskie urządzenie ma oferować aż 100 W ładowanie, co z całą pewnością przełoży się na szybkość całego procesu. Modele z serii Galaxy S23 pozostaną w tym aspekcie daleko za konkurencją.

Wyciekły zdjęcia flagowca

Aktualizacja [03.01.2023]

W sieci pojawiły się fotografie, na których możemy zobaczyć nowego OnePluse'a 11. Zdjęcia nie są renderami czy też materiałami marketingowymi, dzięki czemu mamy szansę sprawdzić jak smartfon prezentuje się w dłoniach użytkownika. Sprawdził się wygląd urządzenia, który przewidywaliśmy na podstawie pierwszych przecieków oraz spekulacji. Sami oceńcie, czy design flagowca przypadł wam do gustu.

Źródło: MySmartPrice Źródło: MySmartPrice

OnePlus 11 na oficjalnym plakacie

Aktualizacja [02.01.2023]

Popularny leakster Max Jambor - znany z udostępniania na swoim twitterowym profilu przedpremierowych informacji na temat nadchodzących smartfonów - podzielił się ostatnio nowym plakatem flagowca marki OnePlus. Model oznaczony numerem 11 wygląda unikatowo, a pierwsze materiały marketingowe potwierdzają, zapowiadaną wcześniej, współpracę z firmą Hasselblad. Oficjalny plakat promujący urządzenie możecie zobaczyć poniżej.

Źródło: Twitter / Max Jambor

OnePlus 11 szybszy niż Galaxy S23 Ultra

Aktualizacja [23.12.2022]

Do sieci wyciekły wyniki testów syntetycznych przeprowadzonych przy pomocy programu GeekBench 5. Porównanie obejmowało trzy urządzenia: OnePluse'a 11, Galaxy S23 Ultra oraz tegorocznego Pixela 7 Pro. Ostatni z wymienionych wypadł w testach znacznie gorzej niż poprzednicy, jednak smartfony od Google słyną raczej z fenomenalnego oprogramowania niż topowych podzespołów.

Źródło: MySmartPrix

W wynikach pojedynczego rdzenia możemy zauważyć, że Samsung zdobył więcej punktów niż jego największy oponent, co jednak nie przekłada się na rezultaty uzyskane w testach wielu rdzeni. W tym przypadku to OnePlus 11 wypadł znacznie lepiej niż koreański flagowiec. Ciekawe w tym porównanie jest również to, że przyszłoroczne smartfony wykorzystują inne wersje tego samego procesora. Samsung otrzymał wariant Snapdragona, który posiada wyższą częstotliwość taktowania niż ten użyty przy konstrukcji OnePluse'a.

Znamy datę premiery smartfona

Aktualizacja [22.12.2022]

Marka OnePlus potwierdziła oficjalną datę premiery swojego najnowszego flagowca. Urządzenie pojawi się na rynku 7 lutego 2023 roku, a więc debiut smartfona nastąpi w podobnym czasie, co pokaz Galaxy S23. Oba flagowce będą swoimi bezpośrednimi konkurentami i trzeba przyznać, że wybór między nimi nie będzie należał do najprostszych. Zarówno OnePlus, jak i Galaxy S23 zaoferują topowe podzespoły oraz świetne zestawy aparatów.

OnePlus 11 na pierwszym zwiastunie

Aktualizacja [19.12.2022]

Urządzenie zadebiutuje na rynku najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2023 roku. Na Twitterze oraz chińskiej stronie Weibo pojawiło się jednak kilka przecieków, które sugerują wcześniejszą premierę co nie byłoby tak zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę pojawienie się trailera nowego flagowca.

OnePlus 11 prezentuje się naprawdę intrygująco. Urządzenie będzie dostępne w dwóch kolorach - czarnym oraz zielonym - a pierwszy z wariantów trafił na zwiastun nowego modelu. Marka w dość ciekawy sposób zaprojektowała wysepkę z obiektywami, która znajduje się w lewym górnym rogu smartfona i częściowo łączy się z jego krawędzią. Na zwiastunie widać również logo fotograficznej marki Hasselblad oraz Slide Alert, czyli przycisk funkcyjny znany ze starszych modeli OnePluse'a.

OnePlus 11 z wcześniejszą datą premiery?

Aktualizacja [15.12.2022]

17 grudnia 2022 roku marka OnePlus będzie świętować swoje dziewięciolecie. Na chińskim portalu Weibo pojawiła się informacja, która zakłada, że tego samego dnia producent pokaże światu swojego nowego flagowca. Urządzeniem tym ma być OnePlus 11.

Data premiery nie została jednak oficjalnie potwierdzona i podchodzimy do niej dość sceptycznie. Urządzenie miałoby pojawić się na rynku już za kilka dni, a jak dotąd zobaczyliśmy jedynie kilka pierwszych renderów smartfona. Nie możemy oczywiście wykluczyć takiej ewentualności, ale wczesne premiera byłaby sporym zaskoczeniem.

OnePlus 11 announcement on 17 December, 2022. ✅ — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 14, 2022

OnePlus 11 z szybkim ładowaniem

Aktualizacja [14.12.2022]

Flagowiec otrzymał właśnie certyfikację od chińskiej organizacji 3C, dzięki czemu poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących jego specyfikacji. Urządzenie zostanie wyposażone w szybkie ładowanie o mocy 100 W. Smartfon będzie więc oferował znacznie większą moc ładowania niż chociażby Galaxy S23, co może sprawić, ze będzie przyciągnąć wielu potencjalnych użytkowników. Chińskie flagowce od dawna dominują na rynku pod względem szybkości ładowania, a marki takie jak Samsung czy Apple pozostają pod tym względem daleko w tyle. Premiera OnePluse'a 11 odbędzie się najprawdopodobniej w styczniu.

Smartfon będzie miał sporą konkurencję, bo w podobnym czasie na rynku pojawią się (lub już pojawiły) takie modele, jak: Vivo X90, Xiaomi 13, Galaxy S23 oraz OPPO Find X6. Producent będzie więc musiał się postarać o uwagę potencjalnych użytkowników.

Znamy specyfikację OnePluse'a 11

Aktualizacja [08.12.2022]

Nowy flagowiec zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Urządzenie będzie dodatkowo wspierane przez Androida 13, nakładkę OxygenOS 13 oraz nawet 12 GB pamięci RAM. Na pleckach smartfona znajdziemy zestaw trzech obiektywów o rozdzielczości 50 Mpix, 48 Mpix oraz 32 Mpix. Możliwości fotograficzne flagowca będą dodatkowo wspierane przez technologię marki Hasselblad, której logo znajdziemy na wysepce z aparatami.

Świetną informacją dla fanów marki OnePlus będzie powrót do Alert Slider'a. Jest to dodatkowy klawisz znajdujący się na obudowie telefonu, dzięki któremu w szybki sposób możemy przełączać się pomiędzy trybem cichym, a standardowym.

OnePlus 11 otrzyma 4 lata aktualizacji do nowych wersji systemu Android

Aktualizacja [02.12.2022]

Marka OnePlus ogłosiła, że wybrane modele ich nowych smartfonów otrzymają aż czteroletnie wsparcie aktualizacjami do kolejnych wersji systemu Android. Chiński producent dorówna tym samym Samsungowi, który oferuje podobną ilość aktualizacji w swoich flagowych modelach. Zła wiadomość jest taka, że informacja nie dotyczy wydanych już smartfonów, a więc urządzenia takie OnePlus 10 Pro czy OnePlus 10T nie będą kwalifikowały się do nowej polityki firmy.

Cztery lata aktualizacji najpewniej otrzyma OnePlus 11, którego premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2023 roku. Urządzenie będzie więc nie tylko oparte na, najmocniejszym obecnie, procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2, ale i dostanie wieloletnie wsparcie, które sprawi, że będzie on mógł konkurować z takimi flagowcami jak Galaxy S23 Ultra.

OnePlus 11 będzie dostępny tylko w dwóch kolorach

Aktualizacja [30.11.2022]

W ciągu ostatnich miesięcy w sieci pojawiło się sporo przecieków na temat OnePluse'a 11. Początkowo podejrzewaliśmy, że nowy smartfon zadebiutuje z oznaczeniem Pro, jednak później dotarliśmy do przecieków, które sugerują, że flagowiec będzie dostępny tylko w jednym wariancie. To dość ciekawe rozwiązanie patrząc z perspektywy obecnej sytuacji na rynku mobilnym, ponieważ przeważająca większość producentów wypuszcza kilka wersji tego samego urządzenia od razu w dniu premiery.

To minimalistyczne podejście do prezentacji nowego smartfona jest zaskakujące, a popularny leakster Max Jambor (znany z udostępniania przecieków dotyczących nowych smartfonów) zasugerował, że marka ograniczy również ilość wariantów kolorystycznych w jakich dostępny będzie flagowiec. Według dziennikarza, OnePlus 11 będzie dostępny w następujących kolorach:

Matowa Czerń (Matte Black)

(Matte Black) Połyskująca Zieleń (Glossy Green)

#OnePlus11 will come in Matte Black and Glossy Green color finishes ⚫️???? — Max Jambor (@MaxJmb) November 25, 2022

Specyfikacja OnePlus'a 11 5G na kolejnych przeciekach

Aktualizacja [17.11.2022]

Do najciekawszych nowości dotyczących specyfikacji flagowca należy potwierdzenie wczesnych przecieków, które sugerowały, że OnePlus 11 otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Jednostka jest obecnie najmocniejszym chipsetem marki Qualcomm, a innymi smartfonami, które także zostaną oparte na nowym Snapdragonie będą: Xiaomi 13, Galaxy S23 oraz droższe modele Vivo X90.

Nowy flagowiec otrzyma 6.7-calowy ekran AMOLED z możliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Urządzenie zadebiutuje z maksymalnie 16 GB pamięci RAM oraz zaoferuje aż do 512 GB miejsca na pliki użytkownika.

Możemy być także pewni, że OnePlus 11 trafi na rynek z najnowszą wersją systemu Android, czyli Androidem 13, którego możliwości zostaną rozszerzone przez nakładkę OxygenOS 13 od producenta.

OnePlus 11 z innym obiektywem

Aktualizacja [14.11.2022]

Nowy flagowiec marki OnePlus zadebiutuje z lepszą matrycą niż spodziewano się początkowo. Urządzenie zostanie wyposażone w sensor IMX766 zamiast IMX890. Smartfon najprawdopodobniej otrzyma zestaw trzech obiektywów o rozdzielczości: 50 Mpix, 48 Mpix oraz 32 Mpix. Dla użytkowników oznacza to zdecydowanie większe możliwości fotograficzne nadchodzącego flagowca. Kwestie techniczne będą także wspierane przez odpowiednie oprogramowanie oraz algorytmy poprawiające jakość zdjęć. Praktycznie każdy producent smartfonów korzysta obecnie z możliwości jakie daje sztuczna inteligencja w zakresie poprawy komfortu użytkowania telefonu - w każdym możliwym aspekcie.

Nadal nie wiemy jednak czy OnePlus 11 zadebiutuje tylko z jednym modelem zamiast kilku, a dopisek Pro w nazwie zostanie usunięty. Nawet jeśli tak się wydarzy, to nie możemy wykluczyć, że marka planuje debiut droższej wersji urządzenia w późniejszym czasie.

OnePlus 11 -

Main Camera sensor changed from IMX766 to IMX890



A surely welcome change????



OnePlus 11 Now -

50+48+32

IMX890 + IMX581 + IMX709 pic.twitter.com/AnbPJF0xEG — Divyesh18 (@Divyeshj18) November 1, 2022

Przyszły rok zapowiada się niezwykle interesująco w kontekście premier smartfonów dla fanów mobilnej fotografii. Na rynku pojawi się nie tylko OnePlus 11 (lub 11 Pro), ale i Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro oraz Galaxy S23 Ultra. Konkurencja będzie więc bardzo duża.

Co więcej, niemalże wszystkie przecieki dotyczące Galaxy S23 Ultra wskazują na to, że Samsung chce stworzyć urządzenie, które będzie znacznie lepsze od swojego poprzednika pod względem możliwości fotograficznych. Podobne informacje pojawiają się w odniesieniu do Vivo X90 Pro, w przypadku którego już poprzedni model oferował świetnej jakości zdjęcia. Xiaomi natomiast współpracuje z popularną marką Leica, której rozwiązania technologiczne wesprą aparat w modelu 13 Pro.

OnePlus 11 zadebiutuje bez wersji Pro?

Aktualizacja [01.11.2022]

Według najnowszych przecieków smartfon OnePlus 11 Pro zadebiutuje jako OnePlus 11. Urządzenie ma otrzymać tę samą specyfikację, o której słyszeliśmy dotychczas, a zmianie ma ulec jedynie pierwotna nazwa flagowca. Jeżeli spekulacje okażą się prawdziwie, oznaczałoby to, że producent zrezygnuje z wypuszczenia kilku wariantów przyszłorocznego smartfona i skupi się jedynie na jednej wersji urządzenia.

Ta decyzja byłaby dość unikatowa na tle konkurencji, która wraz z premierą każdego flagowca wypuszcza również jego wariacje, które posiadają gorsze lub lepsze podzespoły. Z marketingowego punktu widzenia zrezygnowanie z określenia Pro w nazwie nie wydaje się najlepszą decyzją, jednak z pewnością ma ona podstawy w analizach firmy OnePlus. Być może w późniejszym okresie 2023 roku zobaczymy debiut modelu oznaczonego jako Pro lub Ultra, ale będzie to smartfon z innymi podzespołami. Na ten moment żadna z informacji nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, a źródłem wczesnych spekulacji jest popularny leakster Max Jambor.

The upcoming OnePlus Pro model is called OnePlus 11. — Max Jambor (@MaxJmb) October 17, 2022

OnePlus 11 Pro - Specyfikacja

OnePlus 11 Pro zostanie oparty na najmocniejszych (w momencie premiery flagowca) procesorze marki Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2. Układ nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale możemy spodziewać się, że znacznie przewyższy on możliwości swojego poprzednika. Warto spojrzeć na testy syntetyczne, które wskazują różnice między poszczególnymi wydaniami chipsetów amerykańskiej marki. Poniżej znajdziecie porównanie Snapdragona 8 Gen 1 do Snapdragona 8 Plus Gen 1 - progres jest widoczny nawet w przypadku pośredniego modelu, który zapewne będzie mocno odstawał od kolejnej generacji procesorów.

Według wstępnych przecieków na temat smartfona, OnePlus 11 Pro zostanie wyposażony w spory 6.7 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Pod względem wielkości wyświetlacza oraz baterii będzie więc on przypominał większość współczesnych flagowców.

Urządzenie zadebiutuje w dwóch wersjach oferujących różną ilość pamięci RAM oraz pamięci masowej. Pierwszy wariant otrzyma 8 GB RAM-u oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika, natomiast drugi 16 GB RAM-u oraz 256 GB miejsca na pliki uzytkownika.

Here are the Full details of upcoming Qualcomm's Snapdragon 8 Gen2 SoC.



Launching on 14th November'22



- Upcoming phones

Samsung Galaxy S23 Series

Xiaomi 13 Series

OnePlus 11 Pro

OPPO Find X6 Pro

And more#Snapdragon8Gen2 pic.twitter.com/EWBaCtVrfN — ????????Dahodian Techie???????? (@DahodianTechie) September 30, 2022

OnePlus 11 Pro - Wygląd

OnePlus 11 Pro przypomina designem model 10T, a największej zmiany możemy się spodziewać w wyglądzie wysepki z obiektywami. Nadal znajdują się one bliżej jednej z krawędzi smartfona jednak wybrzuszenie, na którym są umieszczone zyska teraz zdecydowanie bardziej obłe kształty. Przód urządzenia prezentuje się niemal identycznie, choć bardzo możliwe, że kamera do selfie zmieni swoje położenie i nie będzie już umieszczona w centralnym punkcie telefonu.

Źródło: Twitter / Smartprix

OnePlus 11 Pro najprawdopodobniej zostanie wyposażony w sensor marki Hasselblad, która specjalizuje się w produkcji sprzętu do fotografii. Flagowiec otrzyma także - znany ze starszych modeli - Alert Slider. Przycisk ten pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy trybem cichym, a standardowym.

Źródło: Twitter / Smartprix

OnePlus 11 Pro - Cena oraz data premiery

Cena smartfona nie jest jeszcze znana, ale warto spojrzeć na kwoty w jakich zadebiutowały poprzednie wersje urządzenia. OnePlus 10 Pro kosztował w dniu premiery niecałe 5000 zł za model wyposażony w 12 GB pamięci RAM oaz 256 GB pamięci masowej.

Premierę OnePlus'a 11 Pro najprawdopodobniej zobaczymy w pierwszym kwartale 2023 roku. W podobnym czasie na rynku pojawił się OnePlus 10 Pro, który w styczniu tego roku zadebiutował w Chinach. Prezentacja flagowca będzie uzależniona od premiery chipsetu Snapdragon 8 Gen 2, który ma zostać użyty do jego konstrukcji. Według wstępnych przecieków nowy procesor ma zostać pokazany jeszcze w listopadzie.

Poprzednie premiery smartfonów chińskiego producenta prezentują się następująco (nie licząc modeli oznaczonych literką "T"):

OnePlus 10 Pro – Marzec 2022 ,

, OnePlus 9 i 9 Pro – Marzec 2021 ,

, OnePlus 8 i 8 Pro – Kwiecień 2020.

Jeżeli firma zdecyduje się utrzymać ten schemat, to premierę OnePluse'a 11 zobaczymy w marcu 2023 roku. Nie wiemy jednak, czy w serii oznaczonej numerem 11 zobaczymy wariant Pro, czy (jak pisaliśmy w jednej z aktualizacji) producent zdecyduje się zrezygnować z tego nazewnictwa.