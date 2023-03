OnePlus 11 ma jedną ciekawą funkcję, która powinna znaleźć się w każdym smartfonie z Androidem

Najnowszy flagowiec popularnej marki posiada przycisk funkcyjny do szybkiej zmiany profilu głośności w telefonie.

Smartfony pozwalają nam pozostać na bieżąco ze wszystkimi interesującymi nas sprawami oraz utrzymać kontakt z bliskimi osobami. Bywa jednak tak, że niekończące się powiadomienia dotyczące połączeń, sms-ów czy wiadomości z mediów społecznościowych, stają się uciążliwie i zaczynają przytłaczać. Z jednej strony można ręcznie wyłączyć alerty we wszystkich aplikacjach, ale jednocześnie oznaczałoby to brak jakichkolwiek powiadomień, co może być równie mocno frustrujące. Ratunkiem w takim wypadku jest prosta zmiana profilu głośności na chichy i wyeliminowanie niepotrzebnych wibracji oraz dźwięków związanych z alertami.

OnePlus 11, czyli najnowszy flagowiec popularnego producenta elektroniki, został wyposażony w jedną unikatową funkcję, którą posiadacze iPhone'ów znają od lat. Jest nią specjalny przycisk, który dedykowany został szybkiemu przełączaniu się między profilami głośności w smartfonie. W przypadku modelu oznaczonego numerem 11, klawisz znajduje się na prawej krawędzi obudowy.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Alert Slider posiada inną powłokę niż pozostałe przyciski funkcyjne, przez co zdecydowanie łatwiej się go używa. Umożliwia on szybką zmianę głośności oraz wibracji, a używając go możemy swobodnie przełączać między trzema profilami:

głośnym ,

, cichym ,

, dopuszczającym wibracje.

Funkcja zdecydowanie nie należy do rewolucyjnych rozwiązań, które stają się flagowymi elementami marketingu konkretnego modelu, ale jest niezwykle użyteczna i szczerze żałuję, że tak mało producentów się na nią decyduje. Co więcej, brak jakichkolwiek przesłanek, które sugerowałyby, że tacy giganci jak Samsung czy Xiaomi planują zaimplementowanie podobnego rozwiązania w swoich urządzeniach. Pełną recenzję OnePluse'a 11 możecie przeczytać tutaj.