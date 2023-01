OnePlus 11 oficjalnie zaprezentowany! Galaxy S23 Ultra ma się czego obawiać

Jeden z najciekawszych smartfonów tego roku doczekał się swojej premiery.

OnePlus 11 zadebiutował wczoraj na swoim rodzimym rynku i już wkrótce trafi do sprzedaży w Chinach. Urządzenie pojawi się również w szerszej dystrybucji, a więc w ciągu najbliższych miesięcy europejscy użytkownicy także będą mogli zakupić flagowca. Smartfon został oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Ten sam chipset został wykorzystany przy konstrukcji takich modeli jak Vivo X90 Pro Plus czy Xiaomi 13 Pro. Jednostka będzie również zasilała urządzenia Samsunga z serii Galaxy S23.

Nowy flagowiec marki OnePlus otrzymał 6.7-calowy ekran, którego maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Smartfon dostępny jest w wariantach oferujących 12 GB lub 16 GB pamięci RAM. Podzespoły gwarantują więc najwyższą wydajność, co z całą pewnością wpłynie na konkurencje z nadchodzącym Galaxy S23 Ultra.

Źródło: OnLeaks / Smartprix

Na pleckach urządzenia znajdziemy zestaw trzech obiektywów o rozdzielczości 50 Mpix, 48 Mpix oraz 32 Mpix. Smartfon posiada również możliwość 2x zbliżenia optycznego, co ponownie zbliża go do konkurencyjnych flagowców.

Jedną z najciekawszych funkcji jest jednak ładowanie, którego moc wyniesie aż 100 W. Trzeba przyznać, że chińskie telefony już dawno wyprzedziły w tym aspekcie pozostałych producentów i wiele wskazuje na to, że smartfony takie jak Galaxy S23 czy iPhone 15 nie zagwarantują nawet połowy powyższej mocy ładowania. Dajcie znać, czy według was OnePlus 11 faktycznie okaże się lepszy od koreańskich flagowców.