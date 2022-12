OnePlus 11 vs Galaxy S23 Ultra! Który smartfon okaże się lepszy?

Oba flagowce zadebiutują w pierwszym kwartale 2023 roku, a więc na ich premierę nie będziemy musieli długo czekać.

Źródło: OnLeaks / Smartprix

OnePlus 11 najprawdopodobniej trafi na rynek jako pierwszy, a prezentacji urządzenia możemy spodziewać się już w styczniu - uprzedzi on więc o miesiąc nowe modele Samsunga z serii Galaxy S23. Nie mamy wątpliwości co do tego, że oba smartfony będą oferowały topowe podzespoły, jednak który z nich lepiej wykorzysta nowego Androida 13 oraz Snapdragona 8 Gen 2?

OnePlus 11 vs Galaxy S23 - podobieństwa oraz różnice

OnePlus 11 zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Jest to najsilniejszy chipset popularnej marki, ale nie sposób nie zauważyć, że ta sama jednostka zostanie wykorzystana do konstrukcji wielu innych modeli - w tym Galaxy S23 Ultra. Smartfon Samsunga otrzyma jednak mocniejszą wersję tego samego procesora, co może wyraźnie wpłynąć na wydajność urządzenia.

Oba smartfony zostaną wyposażone w dużą ilość pamięci operacyjnej, dzięki czemu wykonywanie wielu zadań w tym samym momencie oraz trzymanie mnóstwa otwartych kart w przeglądarce, nie powinno stanowić dla przyszłorocznych flagowców żadnego problemu. Mimo to, OnePlus 11 najprawdopodobniej dostanie więcej pamięci RAM, która maksymalnie ma wynieść aż 16 GB (w przypadku S23 Ultra będzie to maksymalnie 12 GB).

Pod względem systemu oba urządzenia prezentują się podobnie. Zarówno OnePlus 11 jak i Galaxy S23 Ultra zadebiutują na Androidzie 13 oraz najnowszej wersji nakładek od swoich producentów. W przypadku pierwszego smartfona będzie to OxygenOS 13, a w przypadku drugiego One UI 5.0.

Znacznie ciekawiej zapowiada się pojedynek fotograficzny między tymi urządzeniami. Samsung ma wyposażyć przyszłorocznego flagowca w obiektyw główny o rozdzielczości 200 Mpix. Producent pracuje również nad poprawą jakości zdjęć wykonywanych w słabym oświetleniu oraz lepszą stabilizacją obrazu podczas kręcenia wideo. OnePlus 11 otrzyma główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, co na papierze sugerowałoby, że chiński smartfon będzie robił wyraźnie gorsze zdjęcia. W rzeczywistości jednak warto pamiętam o tym, że firma jest wspierana przez markę Hasselblad, której technologia zostanie wykorzystana do poprawy jakości fotografii wykonywanych urządzeniem. OnePlus 11 będzie więc prawdopodobnie robił mniej szczegółowe zdjęcia, jednak nie powinniśmy spisywać go na porażkę w tym aspekcie.

Przyszłoroczne flagowce zadebiutują z bateriami o takiej samej pojemności, która wyniesie 5000 mAh. Biorąc pod uwagę rozmiar obu urządzeń (OP 11 / 6.7-cala, S23 Ultra / 6.8-cala) jest to dość standardowa wielkość ogniwa. Sporą różnicą będzie jednak prędkość ładowania. Jest to jedna z kategorii, w której Samsung od dłuższego czasu odstaje od konkurencji z Chin i tak też będzie i tym razem. Galaxy S23 Ultra obsłuży ładowarkę o mocy 45 W, podczas gdy OnePlus'a 11 naładujemy akumulatorem o mocy 100 W. Różnica jest więc bardzo duża.

Pod względem designu oba urządzenia prezentują się świetnie, a potencjalne rendery smartfonów mogliście prześledzić w tym tekście. Dajcie znać, który z flagowców ma według was większe szansę na zostanie najlepszym modelem w 2023 roku.