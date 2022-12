OnePlus 11 z oficjalną datą premiery! Flagowiec zadebiutuje już wkrótce

Urządzenie będzie miało sporą konkurencję na rynku smartfonów.

Źródło: Twitter / Smartprix

OnePlus 11 będzie miał swoją premierę w pierwszym kwartale przyszłego roku, a prezentacja najprawdopodobniej odbędzie się 7 lutego. W podobnym czasie na rynku pojawi się wiele innych flagowców, które będą bezpośrednimi konkurentami urządzenia. Galaxy S23 Ultra i OPPO Find X6 Pro to tylko niektóre z modeli, które będą porównywane z nowym flagowcem marki OnePlus.

OnePlus 11 zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Jest to najsilniejszy chipset popularnej firmy, ale nie sposób nie zauważyć, że ta sama jednostka zostanie wykorzystana do konstrukcji wielu innych modeli - w tym Galaxy S23 Ultra i OPPO Find X6 Pro. Smartfon Samsunga otrzyma jednak mocniejszą wersję tego samego procesora, co może wyraźnie wpłynąć na wydajność urządzenia.

Zobacz również:

OnePlus 11 will have a K-shaped light and shadow design near the camera module.#oneplus #OnePlus11 #OnePlusBudsPro2 pic.twitter.com/RYfqzs6qhC — Mukul Sharma (@stufflistings) December 20, 2022

Oba smartfony zostaną wyposażone w dużą ilość pamięci operacyjnej, dzięki czemu wykonywanie wielu zadań w tym samym momencie oraz trzymanie mnóstwa otwartych kart w przeglądarce, nie powinno stanowić dla przyszłorocznych flagowców żadnego problemu. Mimo to, OnePlus 11 najprawdopodobniej dostanie więcej pamięci RAM, która maksymalnie ma wynieść aż 16 GB (w przypadku S23 Ultra będzie to maksymalnie 12 GB).

Smartfon otrzyma także jedną z najciekawszych funkcji, z której niegdyś znane były flagowce popularnej marki. Tą opcją będzie Slide Alert, czyli specjalny przycisk funkcyjny, który służy do szybkiego wyciszania urządzenia. Jest to jedna z funkcji, która powraca do flagowców OnePluse'a po latach, co czyni jego premierę jeszcze ciekawszym wydarzeniem.